Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Takımdan Bedava ayrılabilir
Real Madrid'de yeni sezon öncesi gündemin ilk sıralarında Vinicius Junior yer alıyor. Brezilyalı yıldız ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı öne sürüldü.
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- Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinícius Júnior ile kulüp arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri maaş konusunda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle çıkmaza girdi.
- Vinícius Júnior, Kylian Mbappé seviyesinde bir ücret talep ederken Real Madrid yönetimi bu isteğe sıcak bakmıyor.
- Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve anlaşma sağlanamazsa bonservis ödemeden serbest kalabilecek.
- Vinícius Júnior, 2018'de CR Flamengo'dan 45 milyon euro karşılığında transfer oldu ve Real Madrid'de 14 kupa kazandı.
- 25 yaşındaki oyuncu, Real Madrid formasıyla 375 maçta 128 gol ve 100 asist kaydederek toplam 228 gole katkı sağladı.
Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımın en önemli yıldızlarından biri olan Vinícius Júnior ile ilgili gelişmeler İspanya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Eflatun-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın geleceği konusunda belirsizlik yaşandığı öne sürüldü.
MAAŞ KRİZİ ÇIKTI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Vinicius Junior ile Real Madrid arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri şu ana kadar olumlu sonuç vermedi. Taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlığın ise maaş konusu olduğu belirtiliyor. İddialara göre Brezilyalı futbolcu, takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Kylian Mbappé seviyesinde bir ücret talep ediyor. Ancak Real Madrid yönetiminin bu isteğe sıcak bakmadığı ve görüşmelerin bu nedenle çıkmaza girdiği ifade edildi.
VINICIUS İMZAYA YAKLAŞMIYOR
Kulüpten beklediği desteği göremediğini düşünen yıldız futbolcunun mevcut şartlarda yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Bu durumun, önümüzdeki aylarda taraflar arasındaki görüşmelerin seyrini belirleyeceği değerlendiriliyor. Real Madrid yönetiminin ise oyuncunun takımda kalmasını istediği ancak maaş dengesini bozacak bir anlaşmaya yanaşmadığı belirtiliyor.
2027'DE BEDAVA AYRILABİLİR
Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde Vinicius Junior'ın sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran 2027 tarihinde serbest kalabileceği ifade ediliyor. Bu ihtimal, kulüp yönetiminin önümüzdeki süreçte daha yoğun bir müzakere yürütmesine neden olabilir.
REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ
2018 yılında Brezilya ekibi CR Flamengo'dan 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Vinicius, yıllar içerisinde takımın en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Real Madrid kariyerinde büyük başarılara imza atan Brezilyalı futbolcu, kulüp formasıyla toplam 14 kupa kazanmayı başardı.
375 MAÇTA 228 GOLE KATKI
25 yaşındaki yıldız oyuncu, eflatun-beyazlı formayla çıktığı 375 resmi karşılaşmada 128 gol atarken 100 da asist yaptı. Toplamda 228 gole doğrudan katkı sağlayan Vinicius Junior, son yıllarda Avrupa futbolunun en etkili hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.