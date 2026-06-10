Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Takımdan Bedava ayrılabilir

Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımın en önemli yıldızlarından biri olan Vinícius Júnior ile ilgili gelişmeler İspanya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Eflatun-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın geleceği konusunda belirsizlik yaşandığı öne sürüldü.

Vinicius Junior'un kontratı 2027'de sona erecek

MAAŞ KRİZİ ÇIKTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Vinicius Junior ile Real Madrid arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri şu ana kadar olumlu sonuç vermedi. Taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlığın ise maaş konusu olduğu belirtiliyor. İddialara göre Brezilyalı futbolcu, takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Kylian Mbappé seviyesinde bir ücret talep ediyor. Ancak Real Madrid yönetiminin bu isteğe sıcak bakmadığı ve görüşmelerin bu nedenle çıkmaza girdiği ifade edildi.