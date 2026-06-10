2026 Dünya Kupası'nda ilk maç! Türkiye - Avustralya karşılaşmasının hakemi belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hakem kadrosu açıklandı. Kritik karşılaşmayı Venezuelalı FIFA hakemi Jesus Valenzuela yönetecek.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesús Valenzuela yönetecek.
- Valenzuela'nın yardımcılıklarını Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.
- Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Perulu hakem Michael Orué üstlenecek.
- 42 yaşındaki Valenzuela, FIFA kokartını 2013'ten beri taşıyor ve 2022 Dünya Kupası'nda da maç yönetti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçında görev yapacak hakemler belli oldu. Ay-yıldızlı ekibin Avustralya ile oynayacağı mücadelede düdüğü Venezuelalı hakem Jesús Valenzuela çalacak. Valenzuela, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için belirlediği resmi hakem kadrosunda da yer alıyor.
YARDIMCILARI DA VENEZUELA'DAN
Karşılaşmada Jesus Valenzuela'nın yardımcılıklarını yine Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Bu üçlü, FIFA'nın Dünya Kupası için açıkladığı Venezuela hakem ekibini oluşturuyor.
VAR KOLTUĞUNDA PERULU HAKEM
Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Perulu hakem Michael Orué üstlenecek. Hakem ekibinin tamamının FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonu için belirlediği uluslararası listede yer aldığı belirtildi.
DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ BULUNUYOR
42 yaşındaki Jesus Valenzuela, FIFA kokartını 2013 yılından bu yana taşıyor ve daha önce Dünya Kupası, Copa América, Olimpiyat Oyunları ve Güney Amerika elemelerinde birçok önemli karşılaşmada görev yaptı. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nda da maç yöneten isimlerden biri olmuştu.
A Milli Takım, Dünya Kupası serüvenine Avustralya karşısında başlayacak ve gruptaki ilk sınavında önemli bir galibiyet hedefleyecek.
2026 Dünya Kupası şampiyonluk ödülü belli oldu!
Fenerbahçe'de 3 transfer 1 ayrılık!