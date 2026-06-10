2026 Dünya Kupası'nda ilk maç! Türkiye - Avustralya karşılaşmasının hakemi belli oldu

Türkiye'nin diğer rakipleri ABD ve Paraguay

DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ BULUNUYOR

42 yaşındaki Jesus Valenzuela, FIFA kokartını 2013 yılından bu yana taşıyor ve daha önce Dünya Kupası, Copa América, Olimpiyat Oyunları ve Güney Amerika elemelerinde birçok önemli karşılaşmada görev yaptı. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'nda da maç yöneten isimlerden biri olmuştu.

A Milli Takım, Dünya Kupası serüvenine Avustralya karşısında başlayacak ve gruptaki ilk sınavında önemli bir galibiyet hedefleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor