ABD'de Dünya Kupası öncesi Senegal ve Özbekistan'a tepki çeken kontrol

Özbekistan'a yapılan arama görüntüleri

ÖZBEKİSTAN KAFİLESİ DE BENZER UYGULAMAYLA KARŞILAŞTI

Benzer bir güvenlik prosedürü, hazırlık maçı kapsamında New York'ta Hollanda ile karşılaşmak üzere stada gelen Özbekistan Milli Takımı için de uygulandı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis köpeklerinin de görev aldığı güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra stadyuma giriş yapabildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Turnuvada Özbekistan Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde yer alacak.

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