ABD'de Dünya Kupası öncesi Senegal ve Özbekistan'a tepki çeken kontrol
2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, ülkeye giriş ve stadyum erişimi sırasında kapsamlı güvenlik aramalarından geçirildi. Futbolcuların polis ekipleri ve dedektör köpekleri eşliğinde tek tek kontrol edilmesi dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takımları yoğun güvenlik kontrollerine tabi tutuldu.
- Senegal Milli Takımı oyuncuları havalimanında uçaktan indikten sonra terminale geçmeden önce güvenlik güçleri tarafından tek tek arandı.
- Özbekistan Milli Takımı New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı öncesi stadyuma girerken polis köpeklerinin de görev aldığı güvenlik kontrolünden geçirildi.
- 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayacak.
- Özbekistan Milli Takımı turnuvada tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, turnuvaya katılacak bazı milli takımlar ABD'de yoğun güvenlik uygulamalarıyla karşılaştı.
Ülkeye ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, havalimanı ve stadyum girişlerinde detaylı aramalardan geçirildi.
GÜVENLİK EKİPLERİ FUTBOLCULARI TEK TEK KONTROL ETTİ
Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X platformunda paylaştığı görüntülerde, Senegal Milli Takımı oyuncularının uçaktan indikten sonra terminale geçmeden önce güvenlik güçleri tarafından tek tek arandığı görüldü.
Görüntülerde futbolcuların ve kafile üyelerinin kapsamlı kontrollerden geçirilmesinin ardından havalimanından ayrılmalarına izin verildi.
ÖZBEKİSTAN KAFİLESİ DE BENZER UYGULAMAYLA KARŞILAŞTI
Benzer bir güvenlik prosedürü, hazırlık maçı kapsamında New York'ta Hollanda ile karşılaşmak üzere stada gelen Özbekistan Milli Takımı için de uygulandı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis köpeklerinin de görev aldığı güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra stadyuma giriş yapabildi.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Turnuvada Özbekistan Milli Takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde yer alacak.