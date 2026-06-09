Fenerbahçe'de Malang Sarr pazarlığı! İstenen rakam ortaya çıktı

Malang Sarr geçen sezon Lens formasıyla 39 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Sol ayaklı olan Fransız futbolcu hem stoper hem sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor ve Oosterwolde'ye alternatif olarak görülüyor.

Oğuz Çetin ve ekibi tarafından hazırlanan oyuncu raporunda Malang Sarr ismi Aziz Yıldırım'a önerildi.

Malang Sarr'ın menajeri, imza parası ve yıllık maaş dahil toplam yaklaşık 10 milyon euroluk paket talep ediyor.

Fenerbahçe, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Lens'in 27 yaşındaki savunma oyuncusu Malang Sarr için resmi teklif yaptı.

Ancak L'Equipe'in haberine göre Lens, Malang Sarr'ı kadroda tutmak istiyor. Ayrıca Fransız yıldız ile Al-Hilal ve Beşiktaş da ilgileniyor.

Lens forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması, transferi maliyet açısından daha cazip hale getiriyor.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Malang Sarr için temaslar hız kazandı.

Özellikle Oosterwolde'ye alternatif bir profil olarak öne çıkıyor.

Sol ayaklı olması ve hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilmesi nedeniyle Fransız futbolcu, savunmada çok yönlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık bir aydır Fenerbahçe adına özel bir oyuncu raporu hazırlayan Oğuz Çetin ve ekibinin, Malang Sarr ismini Aziz Yıldırım'a önerdiği öğrenildi.

Malang Sarr ile Fenerbahçe görüşüyor

10 MİLYON EURO'LUK TALEP MASADA

Fenerbahçe cephesinin oyuncu için resmi teklif yaptığı belirtilirken, Malang Sarr tarafının imza parası ve yıllık maaşı kapsayan toplam yaklaşık 10 milyon euroluk bir paket talep ettiği ifade ediliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve rakam üzerinde görüşmelerin devam ettiği aktarılıyor.

1.83 metre boyundaki 27 yaşındaki savunmacının transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, oyuncunun Lens ile bulunan bir yıllık uzatma opsiyonu dışında 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.

Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada görev alan Sarr, savunmadaki performansının yanı sıra 1 asistlik skor katkısı da verdi.

Lens'ten yıllık 2.18 milyon euro brüt maaş kazanan Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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