Amerika Birleşik Devletleri - Almanya hazırlık maçı | CANLI

ABD ile Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile aynı grupta yer alıyor.

ABD'nin gollerini Sergiño Dest, Christian Pulisic ve Folarin Balogun atarken, Senegal'in iki golünü Sadio Mané kaydetti.

ABD Milli Takımı, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan ABD'nin gollerini Sergiño Dest, Christian Pulisic VE Folarin Balogun kaydetti. Senegal'in iki golü ise yıldız futbolcu Sadio Mané'den geldi.

Almanya Florian Wirtz'e çok güveniyor

ALMANYA FIRTINA GİBİ GELİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya ise hazırlık sürecinde etkileyici bir görüntü ortaya koydu. Almanlar son hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0 mağlup ederek dikkat çekti. Hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli görüntüsüyle öne çıkan Almanya, Dünya Kupası öncesinde güçlü mesaj verdi.

ABD'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI

13 Haziran 2026 04:00 ABD - Paraguay

19 Haziran 2026 22:00 ABD - Avustralya

26 Haziran 2026 05:00 Türkiye - ABD

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor