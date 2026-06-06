Amerika Birleşik Devletleri - Almanya hazırlık maçı | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ABD ile Almanya karşı karşıya geliyor. İki takım da turnuva öncesi form durumunu test etmek istiyor. Mücadeleyi ATV'den canlı izleyebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- ABD Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Senegal'i 3-2 mağlup etti.
- ABD'nin gollerini Sergiño Dest, Christian Pulisic ve Folarin Balogun atarken, Senegal'in iki golünü Sadio Mané kaydetti.
- Almanya, hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0 yenerek Dünya Kupası öncesi güçlü bir performans sergiledi.
- ABD ile Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile aynı grupta yer alıyor.
- Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden ABD ve Almanya, hazırlık sürecini tamamladı.
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakibi Amerika Birleşik Devletleri, son maçında Almanya ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI YAYIN
Amerika Birleşik Devletleri - Almanya hazırlık maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ABD SON PROVADAN GALİBİYETLE ÇIKTI
ABD Milli Takımı, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasında Senegal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan ABD'nin gollerini Sergiño Dest, Christian Pulisic VE Folarin Balogun kaydetti. Senegal'in iki golü ise yıldız futbolcu Sadio Mané'den geldi.
ABD'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI
14 Haziran 2026 | 20:00 Almanya - Curaçao
20 Haziran 2026 | 23:00 Almanya - Fildişi Sahili
25 Haziran 2026 | 23:00 Ekvador - Almanya
ALMANYA FIRTINA GİBİ GELİYOR
2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya ise hazırlık sürecinde etkileyici bir görüntü ortaya koydu. Almanlar son hazırlık maçında Finlandiya'yı 4-0 mağlup ederek dikkat çekti. Hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli görüntüsüyle öne çıkan Almanya, Dünya Kupası öncesinde güçlü mesaj verdi.
ABD'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI
13 Haziran 2026 04:00 ABD - Paraguay
19 Haziran 2026 22:00 ABD - Avustralya
26 Haziran 2026 05:00 Türkiye - ABD
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