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Filenin Sultanları mağlup! Türkiye Hollanda'ya 3-0 yenildi

A Milli Voleybol Takımımız, VNL Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaştı. Filenin Sulanları, rakibine 3-0 yenilerek Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı galibiyet sonrasında ilk yenilgisini elde etti.

Giriş Tarihi:
Filenin Sultanları mağlup! Türkiye Hollanda'ya 3-0 yenildi
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  • Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.
  • Türkiye, bir sonraki maçında 6 Haziran 2026'da İtalya ile karşılaşacak.
  • Maç, TRT/S Sport/S Sport Plus kanallarında yayınlanacak.
  • Türkiye, 8 Haziran 2026'da Bulgaristan ile oynayacak.
  • 2. hafta maçları Ankara'da, 3. hafta maçları Japonya'da yapılacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya ... yenildi. Kırmızı beyazlılar bie sonraki karşılaşmasında İtalya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni devirmiştiA Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni devirmişti

SETLERE GÖRE SKORLAR

1. SET | TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-1 (23-25)
2. SET | TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-2 (17-25)
2. SET | TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-3 (18-25)

Filenin Sultanları bir sonraki maçında haftanın ev sahibi İtalya ile karşılaşacakFilenin Sultanları bir sonraki maçında haftanın ev sahibi İtalya ile karşılaşacak

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI

6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)

8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
00.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. hafta maçlarını evinde oynayacakA Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. hafta maçlarını evinde oynayacak

2. Hafta (Ankara - Türkiye)

17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika
18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa
20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya
21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

Filenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasında Japonya'da sahne alacakFilenin Sultanları Milletler Ligi 3. haftasında Japonya'da sahne alacak

3. Hafta (Kansai - Japonya)

8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye
10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye
11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye
12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

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Filenin Sultanları mağlup! Türkiye Hollanda'ya 3-0 yenildi-6 Filenin Sultanları mağlup! Türkiye Hollanda'ya 3-0 yenildi-7 Filenin Sultanları mağlup! Türkiye Hollanda'ya 3-0 yenildi-8
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