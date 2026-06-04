Filenin Sultanları mağlup! Türkiye Hollanda'ya 3-0 yenildi
A Milli Voleybol Takımımız, VNL Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaştı. Filenin Sulanları, rakibine 3-0 yenilerek Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı galibiyet sonrasında ilk yenilgisini elde etti.
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- Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.
- Türkiye, bir sonraki maçında 6 Haziran 2026'da İtalya ile karşılaşacak.
- Maç, TRT/S Sport/S Sport Plus kanallarında yayınlanacak.
- Türkiye, 8 Haziran 2026'da Bulgaristan ile oynayacak.
- 2. hafta maçları Ankara'da, 3. hafta maçları Japonya'da yapılacak.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya ... yenildi. Kırmızı beyazlılar bie sonraki karşılaşmasında İtalya ile kozlarını paylaşacak.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET | TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-1 (23-25)
2. SET | TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-2 (17-25)
2. SET | TÜRKİYE - HOLLANDA: 0-3 (18-25)
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
00.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)
2. Hafta (Ankara - Türkiye)
17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika
18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa
20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya
21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin
3. Hafta (Kansai - Japonya)
8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye
10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye
11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye
12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye
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