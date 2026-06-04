Galatasaray'da zarar kapıya dayandı! Wilfried Singo'ya talip var
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Wilfried Singo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A devi Napoli'nin, Fildişi Sahilli savunmacıyı transfer listesine aldığı belirtildi. Yönetim ise satışa sıcak bakıyor.
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- Napoli, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Wilfried Singo için yaklaşık 25 milyon euroluk transfer hazırlığında bulunuyor.
- Galatasaray, Singo'yu geçen yaz Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
- 25 milyon euroluk olası satış durumunda Galatasaray, oyuncuyu aldığı fiyatın altında elden çıkarmış olacak.
- Teknik direktör Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Singo'nun geleceğiyle ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor.
- Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın transfer listesinde yer alan Singo, geçen sezon Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden biri oldu.
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip bir yandan yeni takviyeler üzerinde çalışırken diğer yandan yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
NAPOLI'DEN SINGO HAMLESİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, savunma hattını güçlendirmek için Wilfried Singo'yu gündemine aldı.
La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın transfer listesinde Fildişi Sahilli futbolcunun yer aldığı belirtildi.
25 MİLYON EURO DETAYI
Haberde Napoli'nin transferi tamamlayabilmek için yaklaşık 25 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.
İtalyan temsilcisinin önümüzdeki günlerde resmi adım atıp atmayacağı ise merak konusu.
GALATASARAY ZARAR EDEBİLİR
Napoli'nin konuşulan rakamlarda bir teklif sunması halinde Galatasaray önemli bir zarar riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Çünkü sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Singo'yu geçtiğimiz yaz Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
25 milyon euroluk olası satış senaryosunda Galatasaray, oyuncuyu daha düşük bir bedelle elden çıkarmış olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'ın, savunmanın önemli parçalarından biri haline gelen Singo konusunda nasıl bir karar vereceği büyük merak konusu.
Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun geleceğiyle ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Wilfried Singo, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Fildişi Sahilli futbolcu, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekti.
GÖZLER NAPOLI'DE
İtalyan basınında yer alan iddiaların ardından gözler Napoli cephesine çevrildi.
Transfer girişiminin resmi teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ve Galatasaray'ın olası bir teklife vereceği yanıt önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.