Galatasaray'da zarar kapıya dayandı! Wilfried Singo'ya talip var

Wilfried Singo bonservisiyle tarihe geçen isimlerden biri oldu

GALATASARAY ZARAR EDEBİLİR

Napoli'nin konuşulan rakamlarda bir teklif sunması halinde Galatasaray önemli bir zarar riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Çünkü sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Singo'yu geçtiğimiz yaz Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

25 milyon euroluk olası satış senaryosunda Galatasaray, oyuncuyu daha düşük bir bedelle elden çıkarmış olacak.