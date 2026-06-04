Jose Mourinho adım adım Real Madrid'e! İşte Benfica'ya ödenecek bonservis
Jose Mourinho'nun adı yeniden Real Madrid ile anılmaya başlandı. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in başkanlık seçimini kazanması halinde ilk hedeflerinden biri Portekizli teknik adam olacak. Benfica'nın olası ayrılık için talep edeceği rakam da belli oldu.
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- Real Madrid Başkan adayı Florentino Perez, seçimi kazanması halinde teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşünüyor.
- Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesinde 15 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.
- Real Madrid'in seçim sonrası bu bedeli ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.
- Jose Mourinho'nun Fenerbahçe döneminde aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı öne sürülüyor.
- Mourinho daha önce Real Madrid'i çalıştırmış ve kulüpte önemli başarılara imza atmıştı.
Dünya futbolunun en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, yeniden manşetlerin merkezine yerleşti.
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili İspanya'dan dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
GÜNDEMDE YİNE MOURINHO VAR
Son dönemde Avrupa futbolunda adı sık sık farklı kulüplerle anılan Jose Mourinho, bu kez Real Madrid iddialarıyla gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde Mourinho'nun yeniden Santiago Bernabeu'ya dönebileceği öne sürüldü.
PEREZ'İN İLK HEDEFİ
İddialara göre Florentino Perez, başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu düşünüyor.
Eflatun-beyazlı kulüpte deneyimli çalıştırıcının dönüş ihtimali futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
BENFICA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Haberlere göre Mourinho'nun mevcut sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi nedeniyle önemli bir tazminat ödenmesi gerekiyor.
Portekiz basınında yer alan iddialarda, Benfica'nın Mourinho için 15 milyon euro seviyesinde bir serbest kalma bedeli belirlediği öne sürüldü.
15 MİLYON EURO'LUK OPERASYON
Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde Real Madrid'in bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Böyle bir senaryoda Benfica'nın kasasına önemli bir gelir gireceği belirtiliyor.
TFF CEZALARINI AİHM'YE TAŞIDI İDDİASI
Öte yandan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe döneminde aldığı bazı cezalarla ilgili hukuki girişimlerde bulunduğu da gündeme geldi.
İddialara göre deneyimli teknik adam, yaşanan süreçleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı.
REAL MADRID'DE İZ BIRAKMIŞTI
Jose Mourinho daha önce Real Madrid'i çalıştırmış ve kulüpte önemli başarılara imza atmıştı.
Portekizli teknik adamın yeniden Madrid'e dönme ihtimali, Avrupa futbolunda şimdiden büyük heyecan yarattı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Şu ana kadar taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, gözler hem Real Madrid'deki başkanlık sürecine hem de Mourinho cephesinden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.
Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin transfer ve teknik direktör piyasasında önemli etkiler yaratması bekleniyor.
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