Jose Mourinho adım adım Real Madrid'e! İşte Benfica'ya ödenecek bonservis

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Real Madrid Başkan adayı Florentino Perez, seçimi kazanması halinde teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşünüyor.

Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesinde 15 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

Real Madrid'in seçim sonrası bu bedeli ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe döneminde aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı öne sürülüyor.

Mourinho daha önce Real Madrid'i çalıştırmış ve kulüpte önemli başarılara imza atmıştı.

Dünya futbolunun en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho, yeniden manşetlerin merkezine yerleşti. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili İspanya'dan dikkat çeken iddialar gündeme geldi. GÜNDEMDE YİNE MOURINHO VAR Son dönemde Avrupa futbolunda adı sık sık farklı kulüplerle anılan Jose Mourinho, bu kez Real Madrid iddialarıyla gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlerde Mourinho'nun yeniden Santiago Bernabeu'ya dönebileceği öne sürüldü.

Jose Mourinho Real Madrid ile yeniden anlaşmaya çok yakın PEREZ'İN İLK HEDEFİ İddialara göre Florentino Perez, başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu düşünüyor. Eflatun-beyazlı kulüpte deneyimli çalıştırıcının dönüş ihtimali futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. BENFICA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Haberlere göre Mourinho'nun mevcut sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi nedeniyle önemli bir tazminat ödenmesi gerekiyor. Portekiz basınında yer alan iddialarda, Benfica'nın Mourinho için 15 milyon euro seviyesinde bir serbest kalma bedeli belirlediği öne sürüldü. 15 MİLYON EURO'LUK OPERASYON Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde Real Madrid'in bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Böyle bir senaryoda Benfica'nın kasasına önemli bir gelir gireceği belirtiliyor.