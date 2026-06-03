Fenerbahçe’de Luis Suarez bombası: Hakan Safi anlaşmayı duyurdu
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlendi. Başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon forması giyen Luis Suarez ile anlaşma sağladığını açıkladı.
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- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon'da oynayan Kolombiyalı santrfor Luis Suarez ile anlaşma sağladıklarını ve transferi bitirdiğini açıkladı.
- Luis Suarez, Hakan Safi'ye Türkiye Ligi'nde gol kralı olacağına söz verdi ve bonusunun 20 golden başlatılmasını istedi.
- 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 53 maçta 38 gol ve 9 asist kaydederek toplam 47 gole katkı sağladı.
- Luis Suarez'in Sporting Lizbon ile sözleşmesi 2030 yılında bitiyor ve güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtiliyor.
- Sporting Lizbon, 2025-2026 sezonu başında Luis Suarez için 22 milyon 950 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi sarı-lacivertli camiada hareketli günler yaşanıyor.
Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Sporting Lizbon'da forma giyen Luis Suarez ile ilgilendiği belirtilmişti.
ANLAŞMAYI AÇIKLADI
Hakan Safi, seçim öncesi yaptığı açıklamada Luis Suarez ile görüştüklerini ve anlaşma sağladıklarını söyledi.
Safi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk, anlaşma sağladık, transferi bitirdim."
"GOL KRALI OLACAĞINA SÖZ VERDİ"
Safi, Luis Suarez'in Türkiye Ligi için iddialı konuştuğunu da belirtti.
Hakan Safi, "Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır." dedi.
47 GOLE ETKİ ETTİ
Luis Suarez, bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 53 maça çıktı.
28 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek toplam 47 gole doğrudan katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR
Kolombiyalı golcünün Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
Luis Suarez'in güncel piyasa değerinin 30 milyon euro olduğu belirtilirken, 28 yaşındaki futbolcunun Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildiği aktarıldı.
Sporting Lizbon'un, 2025-2026 sezonu başında Luis Suarez için 22 milyon 950 bin euro bonservis bedeli ödediği kaydedildi.