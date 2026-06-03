Fenerbahçe’de Luis Suarez bombası: Hakan Safi anlaşmayı duyurdu

Sporting Lizbon, 2025-2026 sezonu başında Luis Suarez için 22 milyon 950 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Luis Suarez'in Sporting Lizbon ile sözleşmesi 2030 yılında bitiyor ve güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirtiliyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 53 maçta 38 gol ve 9 asist kaydederek toplam 47 gole katkı sağladı.

Luis Suarez, Hakan Safi'ye Türkiye Ligi'nde gol kralı olacağına söz verdi ve bonusunun 20 golden başlatılmasını istedi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon'da oynayan Kolombiyalı santrfor Luis Suarez ile anlaşma sağladıklarını ve transferi bitirdiğini açıkladı.

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Sporting Lizbon'da forma giyen Luis Suarez ile ilgilendiği belirtilmişti.

ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Hakan Safi, seçim öncesi yaptığı açıklamada Luis Suarez ile görüştüklerini ve anlaşma sağladıklarını söyledi.

Safi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: