Arda Güler’in 68,6 metrelik füzesi LaLiga’da sezonun golü seçildi

Milli futbolcu, rakip kalecinin öne çıktığını fark ederek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin öne çıktığını fark etti. Kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu yaklaşık 70 metre mesafeden ağlara gönderdi.

SEZONUN EN GÜZEL GOLÜ ARDA'DAN

LaLiga, milli futbolcunun bu golünü 2025-2026 sezonunun en iyi golü olarak duyurdu. Böylece Arda Güler, Real Madrid formasıyla attığı unutulmaz gole sezonun en prestijli bireysel gol ödüllerinden birini ekledi.