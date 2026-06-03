Arda Güler’in 68,6 metrelik füzesi LaLiga’da sezonun golü seçildi
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in Elche karşısında orta sahaya yakın mesafeden attığı şık gol, LaLiga’da 2025-2026 sezonunun en iyi golü seçildi.
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- Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da 2025-26 sezonunun en iyi golü seçildi.
- Arda Güler, LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında kendi yarı sahasından golü kaydetti.
- Milli futbolcu, rakip kalecinin öne çıktığını fark ederek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
- LaLiga, ödülü sosyal medya hesaplarından video paylaşarak duyurdu.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.
LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golüne ilişkin video paylaşıldı. Paylaşımda, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadelerine yer verildi.
KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜ, TARİHE GEÇEN VURUŞU YAPTI
Milli futbolcu, sezonun golü seçilen vuruşunu LaLiga'nın 28. haftasında oynanan Elche maçında kaydetti.
Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin öne çıktığını fark etti. Kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu yaklaşık 70 metre mesafeden ağlara gönderdi.
SEZONUN EN GÜZEL GOLÜ ARDA'DAN
LaLiga, milli futbolcunun bu golünü 2025-2026 sezonunun en iyi golü olarak duyurdu. Böylece Arda Güler, Real Madrid formasıyla attığı unutulmaz gole sezonun en prestijli bireysel gol ödüllerinden birini ekledi.
SEZONU ÇİFT HANELİ KATKIYLA TAMAMLADI
21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Real Madrid formasıyla LaLiga'da 33 maça çıktı. Arda Güler, ligde 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.