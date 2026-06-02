Tedesco'nun yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası Bologna
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun kariyerindeki yeni durağı netleşti. İtalyan ekibi Bologna, 40 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
- Bologna, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 40 yaşındaki Alman teknik adam, İtalya Serie A temsilcisinde uzun vadeli proje kapsamında göreve getirildi.
- Tedesco, Fenerbahçe'de geçen sezon 45 resmi maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
- Bologna yönetimi, yeni teknik direktörün takımın sportif hedeflerine ulaşması için liderlik edeceğini belirtti.
- Tedesco, kısa süre içinde takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından geleceği merak edilen Domenico Tedesco, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Bologna, deneyimli teknik direktörün takımın başına getirildiğini duyurarak anlaşmayı kamuoyuyla paylaştı.
Sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon görev yapan Tedesco, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekmişti. Yeni sezona farklı bir yapılanmayla giren Fenerbahçe'nin ardından Alman teknik adam için Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle temas iddiaları gündeme gelmişti.
BOLOGNA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
İtalya Serie A temsilcisi Bologna, Domenico Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, yeni teknik direktörün uzun vadeli proje kapsamında göreve getirildiği belirtildi.
40 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Avrupa'nın farklı liglerinde görev alırken, son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı. Bologna yönetimi, yeni dönemde takımın sportif hedeflerine ulaşması adına Tedesco'nun liderliğine güveniyor.
FENERBAHÇE KARNESİ
Tedesco, Fenerbahçe'nin başında geride kalan sezonda toplam 45 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 26 galibiyet elde eden deneyimli teknik adam, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
İtalyan temsilcisiyle 2+1 yıllık anlaşmaya imza atan Tedesco, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kısa süre içinde takımın çalışmalarına başlayacak. Bologna, yeni teknik direktörü yönetiminde Serie A ve Avrupa kupalarındaki hedefleri doğrultusunda yoluna devam edecek.
