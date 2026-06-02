Tedesco'nun yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe sonrası Bologna

Bologna yönetimi, yeni teknik direktörün takımın sportif hedeflerine ulaşması için liderlik edeceğini belirtti.

Tedesco, Fenerbahçe'de geçen sezon 45 resmi maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Bologna, Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon görev yapan Tedesco, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekmişti. Yeni sezona farklı bir yapılanmayla giren Fenerbahçe'nin ardından Alman teknik adam için Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle temas iddiaları gündeme gelmişti.