Yabancı kuralının değişmesi için Galatasaray Fenerbahçe'yi bekliyor!

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin kazanması durumunda sarı-lacivertlilerin de yabancı kuralına itiraz edebileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray, 2026-2027 sezonu için uygulanan 10+4 yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için uygulamaya koyduğu 10+4 yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig'in iki büyük kulübünü ortak noktada buluşturabilir.

Kulüp içerisinde, başkanlık yarışını Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin kazanması durumunda sarı-lacivertlilerin de yabancı kuralına ilişkin itiraz sürecine dahil olabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray yabancı kuralının değişmesini bekliyor Sarı-kırmızılı yönetim, yaptığı başvuruya henüz yanıt alamazken, gözler şimdi Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'den de destek isteyecek

Galatasaray cephesinde, iki kulübün aynı konuda ortak bir tavır sergilemesinin federasyon üzerindeki etkiyi artırabileceği görüşü öne çıkıyor. Özellikle kadro planlamalarını doğrudan etkileyen yabancı oyuncu sınırlamasının yeniden ele alınması için kulüplerin birlikte hareket etmesinin önemli bir koz olacağı belirtiliyor.

Yönetim, Avrupa seviyesinde rekabet edebilecek kadroların kurulabilmesi adına mevcut uygulamanın esnetilmesi gerektiğini savunurken, federasyonun önümüzdeki süreçte kulüplerden gelecek talepleri değerlendirmesi bekleniyor.