Yabancı kuralının değişmesi için Galatasaray Fenerbahçe'yi bekliyor!
TFF'nin yeni sezon için belirlediği 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz eden Galatasaray, gözünü Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, ezeli rakibin de benzer bir talepte bulunması halinde federasyonun kararı yeniden değerlendirebileceğini düşünüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için uygulamaya koyduğu 10+4 yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig'in iki büyük kulübünü ortak noktada buluşturabilir.
Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar katmak isteyen Galatasaray, mevcut kontenjan nedeniyle hareket alanının daraldığını savunarak kuralın değiştirilmesi için federasyona resmi başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızılı yönetim, yaptığı başvuruya henüz yanıt alamazken, gözler şimdi Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Kulüp içerisinde, başkanlık yarışını Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin kazanması durumunda sarı-lacivertlilerin de yabancı kuralına ilişkin itiraz sürecine dahil olabileceği değerlendiriliyor.
ORTAK TALEP BEKLENTİSİ
Galatasaray cephesinde, iki kulübün aynı konuda ortak bir tavır sergilemesinin federasyon üzerindeki etkiyi artırabileceği görüşü öne çıkıyor. Özellikle kadro planlamalarını doğrudan etkileyen yabancı oyuncu sınırlamasının yeniden ele alınması için kulüplerin birlikte hareket etmesinin önemli bir koz olacağı belirtiliyor.
Yönetim, Avrupa seviyesinde rekabet edebilecek kadroların kurulabilmesi adına mevcut uygulamanın esnetilmesi gerektiğini savunurken, federasyonun önümüzdeki süreçte kulüplerden gelecek talepleri değerlendirmesi bekleniyor.
ÖZBEK KONUYU ERDOĞAN'A DA İLETTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yabancı oyuncu kuralına yönelik rahatsızlığını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aktardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırmak isterken yabancı kontenjanı konusundaki belirsizliğin giderilmesini istiyor.
7 Haziran'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe başkanlık seçiminin ardından iki kulübün yabancı kuralı konusunda benzer bir pozisyonda buluşması halinde, TFF'nin mevcut düzenlemeyi yeniden masaya yatırıp yatırmayacağı netlik kazanacak.