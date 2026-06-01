Fenerbahçe'de ortak hedef Mason Greenwood! Marsilya transfer teklifi bekliyor

Manchester United, Greenwood'u Temmuz 2024'te 31.6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya satmış ve sonraki satıştan pay maddesi koymuştu.

Mason Greenwood ile Serie A ekibi Roma'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Marsilya'da zorlu süreç geçiren Greenwood için Fransız kulübünün teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı belirtildi.

BBC'nin haberine göre Marsilya'nın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesi yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isterken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi.

24 yaşındaki İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli kulübün hücum planlamasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.

Mason Greenwood 11 asist yaptı

MARSİLYA TEKLİFLERE AÇIK

Marsilya'da son dönemde zorlu bir süreç geçiren Greenwood için Fransız ekibinin teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

Kulübün yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi'nin açıklamaları sonrası İngiliz oyuncunun geleceği yeniden gündeme geldi.

KİŞİSEL ŞARTLARDA SORUN BEKLENMİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin, Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mason Greenwood ile kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir problem yaşamayacağı öne sürüldü.

Transferin seyrini kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinin belirlemesi bekleniyor.