Fenerbahçe'de ortak hedef Mason Greenwood! Marsilya transfer teklifi bekliyor
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlendi. İngiliz basınında yer alan habere göre Mason Greenwood, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin ortak transfer hedefleri arasında bulunuyor. Yıldız futbolcunun kulübü Marsilya da satışa sıcak bakıyor.
Hızlı Özet Göster
- BBC'nin haberine göre Marsilya'nın İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor.
- Marsilya'da zorlu süreç geçiren Greenwood için Fransız kulübünün teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda sorun yaşamayacağı belirtildi.
- Mason Greenwood ile Serie A ekibi Roma'nın da ilgilendiği aktarıldı.
- 24 yaşındaki futbolcu Marsilya formasıyla 81 resmi maçta 48 gol kaydetti ve geçen sezon Ligue 1'de 16 golle gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.
- Manchester United, Greenwood'u Temmuz 2024'te 31.6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya satmış ve sonraki satıştan pay maddesi koymuştu.
Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi transfer trafiği hız kazandı.
Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesi yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isterken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia geldi.
İNGİLTERE'DEN GREENWOOD İDDİASI
BBC'nin haberine göre Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda yer alıyor.
24 yaşındaki İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli kulübün hücum planlamasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.
MARSİLYA TEKLİFLERE AÇIK
Marsilya'da son dönemde zorlu bir süreç geçiren Greenwood için Fransız ekibinin teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
Kulübün yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi'nin açıklamaları sonrası İngiliz oyuncunun geleceği yeniden gündeme geldi.
KİŞİSEL ŞARTLARDA SORUN BEKLENMİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin, Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mason Greenwood ile kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir problem yaşamayacağı öne sürüldü.
Transferin seyrini kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinin belirlemesi bekleniyor.
ROMA DA DEVREDE
Mason Greenwood ile ilgilenen kulüpler arasında yalnızca Fenerbahçe bulunmuyor.
İngiliz futbolcunun adının Serie A temsilcisi Roma ile de anıldığı belirtildi.
MARSİLYA'DA GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI
Greenwood, Marsilya formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 48 gol kaydetti.
Geride kalan Ligue 1 sezonunda 16 gol atan İngiliz oyuncu, gol krallığı yarışını Rennes forması giyen Esteban Lepaul'un ardından ikinci sırada tamamladı.
MANCHESTER UNITED DETAYI
Manchester United, Mason Greenwood'u Temmuz 2024'te 31.6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya satmıştı.
İngiliz kulübünün bu transferde sonraki satıştan pay maddesi koyduğu da aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE HEDEF ŞAMPİYONLUK
Süper Lig'de son beş sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.