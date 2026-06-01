Sakatlanan Eren Elmalı'nın durumu netleşti! TFF'den açıklama
Kuzey Makedonya karşılaşmasında yaşadığı çarpışmanın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Eren Elmalı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Milli futbolcunun yapılan kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
- Türkiye Futbol Federasyonu, Kuzey Makedonya maçında sakatlanan A Milli Takım futbolcusu Eren Elmalı'nın hastane kontrollerinin tamamlandığını ve sağlığında herhangi bir problem bulunmadığını açıkladı.
- Eren Elmalı, maçın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe aldı ve yaklaşık 20 dakika daha sahada kaldı.
- Milli futbolcu, yaşadığı darbeye rağmen Can Uzun'un attığı golde asist yaparak takımına katkı verdi.
- Eren Elmalı, baş dönmesi hissetmesi üzerine teknik heyete durumu bildirdi ve tedbir amaçlı oyundan alındı.
- Sakatlanan futbolcunun yerine Zeki Çelik oyuna dahil oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında yaşanan sakatlık korkusu kısa sürede yerini rahatlamaya bıraktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Eren Elmalı'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada milli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
BAŞINA DARBE ALMIŞTI
Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, ilk müdahalenin ardından oyuna devam etmişti.
Milli futbolcu yaşadığı çarpışmaya rağmen yaklaşık 20 dakika daha sahada kaldı.
GOLÜN HAZIRLAYICISI OLDU
Eren Elmalı, yaşadığı darbeye rağmen takımına önemli katkı verdi.
Genç futbolcu, Can Uzun'un kaydettiği gol öncesinde yaptığı asistle hücum organizasyonunun başlangıcında yer aldı.
BAŞ DÖNMESİ NEDENİYLE ÇIKTI
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında baş dönmesi hisseden Eren Elmalı, teknik heyete durumu bildirdi.
Tedbir amaçlı oyundan alınan milli futbolcunun yerine Zeki Çelik dahil oldu.
VENEZUELA MAÇI ÖNCESİ RAHATLAMA
Eren Elmalı'nın kontrollerinde herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmaması, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli takım ekibi için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
