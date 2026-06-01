Bordo-mavili kulüp, 3 Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euroya transfer ettiği Zubkov'dan 5 milyon euro gelir elde edecek.

Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile yollarını ayıran Trabzonspor'da bir isim daha gönderildi. Karadeniz temsilcisi geride kalan sezonda istikrar yakalama konusunda problemler yaşayan Oleksandr Zubkov'un satışı için AEK ile anlaşmaya vardı.