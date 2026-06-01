Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Oleksandr Zubkov AEK yolcusu

Yeni sezona şampiyonluk parolası ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, kadrosunda düşünmediği Oleksandr Zubkov ile de yollarını ayırdı. Ukraynalı yıldızın yeni adresi AEK olacak. Karadeniz ekibi anlaşmadan 5 milyon euro kazanacak.

  • Trabzonspor, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u Yunanistan ekibi AEK'ye satmak için anlaşmaya vardı.
  • Zubkov, Trabzonspor'da çıktığı 37 maçta 4 gol atıp 12 asist yaparak 16 gole katkı sağladı.
  • Bordo-mavili kulüp, 3 Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euroya transfer ettiği Zubkov'dan 5 milyon euro gelir elde edecek.
  • Ukraynalı futbolcu, Atina'ya giderek sağlık kontrolünden geçip AEK ile sözleşme imzalayacak.
  • Zubkov, Trabzonspor'daki son maçında Konyaspor karşısında forma giyerek Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile yollarını ayıran Trabzonspor'da bir isim daha gönderildi. Karadeniz temsilcisi geride kalan sezonda istikrar yakalama konusunda problemler yaşayan Oleksandr Zubkov'un satışı için AEK ile anlaşmaya vardı.

Oleksandr Zubkov Trabzonspor kariyerini Ziraat Türkiye Kupası ile sonlandırdı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Oleksandr Zubkov, çıktığı 37 karşılaşmada 4 gol atıp 12 de asist yaparak tabelanın 16 kez değişmesini sağladı. Deneyimli kanat oyuncusu, Yunanistan'n başkenti Atina'ya giderek sağlık kontrolünden geçip yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Oleksandr Zubkov son maçında Ziraat Türkiye Kupası kazandı

KUPA İLE TAÇLANDIRDI

Ukraynalı futbolcu, Trabzonspor kariyerinde çıktığı son maçta Konyaspor'a karşı forma giyip Ziraat Türliye Kupası zaferi yaşadı. Bordo mavili ekip, Zubkov'dan 5 milyon euro kazanacak.

Oleksadnr Zubkov için 6 milyon euro bonservis ödenmişti

6 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Oleksandr Zubkov, 3 Şubat 2025 tarihinde Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için Ukrayna temsilcisine 6 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeneceğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre söz konusu bedelin 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Oleksandr Zubkov, 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. KAP açıklamasında Zubkov'a 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 725 bin euro garanti ücret verileceği bildirildi. Sonraki sezonlarda ise oyuncunun yıllık 1 milyon 450 bin euro kazanacağı açıklandı.

Trabzonspor'da bir transfer daha bitiyor! Sidny Lopes Cabral imzaya çok yakın

Burak Zihni
Burak Zihni

