Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Oleksandr Zubkov AEK yolcusu
Yeni sezona şampiyonluk parolası ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, kadrosunda düşünmediği Oleksandr Zubkov ile de yollarını ayırdı. Ukraynalı yıldızın yeni adresi AEK olacak. Karadeniz ekibi anlaşmadan 5 milyon euro kazanacak.
Anthony Nwakaeme ve Edin Vişça ile yollarını ayıran Trabzonspor'da bir isim daha gönderildi. Karadeniz temsilcisi geride kalan sezonda istikrar yakalama konusunda problemler yaşayan Oleksandr Zubkov'un satışı için AEK ile anlaşmaya vardı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Oleksandr Zubkov, çıktığı 37 karşılaşmada 4 gol atıp 12 de asist yaparak tabelanın 16 kez değişmesini sağladı. Deneyimli kanat oyuncusu, Yunanistan'n başkenti Atina'ya giderek sağlık kontrolünden geçip yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.
KUPA İLE TAÇLANDIRDI
Ukraynalı futbolcu, Trabzonspor kariyerinde çıktığı son maçta Konyaspor'a karşı forma giyip Ziraat Türliye Kupası zaferi yaşadı. Bordo mavili ekip, Zubkov'dan 5 milyon euro kazanacak.
6 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Oleksandr Zubkov, 3 Şubat 2025 tarihinde Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için Ukrayna temsilcisine 6 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeneceğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre söz konusu bedelin 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. KAP açıklamasında Zubkov'a 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 725 bin euro garanti ücret verileceği bildirildi. Sonraki sezonlarda ise oyuncunun yıllık 1 milyon 450 bin euro kazanacağı açıklandı.