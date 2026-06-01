Trabzonspor Viktor Tsygankov'u bitirecek! Hedef bonservis belli oldu
Trabzonspor, Girona’nın Ukraynalı yıldızı Viktor Tsygankov için devreye girdi. Oyuncuyla ilk teması kuran Bordo-Mavililer, bonservisini çift haneli rakamların altına indirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fırtına, İspanyol ekibi Girona'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov'u gündemine aldı.
Girona'nın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Ukraynalı futbolcu için harekete geçen yönetim, oyuncuyla ilk teması kurdu. Tecrübeli ismin, Trabzonspor'un ilgisine sıcak baktığı belirtiliyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferindeki en zorlu viraj bonservis bedeli. Ancak oyuncunun ayrılma isteğini bir koz olarak kullanmak isteyen Trabzonspor, bonservis bedelini 10 milyon euronun altına çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor
HABER: YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor