Robert Lewandowski için eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Robert Lewandowski'nin kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formaları giydiği belirtildi.

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski için girişimlerde bulunduğu iddiaları konuşulurken, futbolcunun eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken transfer gündemini sarsan bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN CEVAP

İddialara göre Safi cephesi, Polonyalı yıldızı Türkiye'ye getirmek için tüm şartları zorlamaya hazır.

Robert Lewandowski'nin eşi taraftarları heyecanlandırdı

"TÜRKİYE OLACAK"

Polonyalı isim bu soruya, "Türkiye olacak." yanıtını verdi.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken transfer iddialarını da yeniden alevlendirdi.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Sosyal medyada çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, paylaşımı Lewandowski transferine yönelik olumlu bir sinyal olarak yorumladı.