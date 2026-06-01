Robert Lewandowski için eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Robert Lewandowski iddiaları gündemi meşgul ederken, yıldız futbolcunun eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada verdiği yanıt büyük ses getirdi. "Türkiye olacak" cevabı sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken transfer gündemini sarsan bir gelişme yaşandı.
Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski için girişimlerde bulunduğu iddiaları konuşulurken, futbolcunun eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
HAKAN SAFİ'DEN LEWANDOWSKI HAMLESİ İDDİASI
Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, Hakan Safi'nin Robert Lewandowski için resmi temaslarda bulunduğu öne sürüldü.
İddialara göre Safi cephesi, Polonyalı yıldızı Türkiye'ye getirmek için tüm şartları zorlamaya hazır.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN CEVAP
Transfer söylentilerinin ardından gözler Lewandowski cephesine çevrilmişti.
Yıldız futbolcunun eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.
"TÜRKİYE OLACAK"
Anna Lewandowska'ya yöneltilen, "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusu kısa sürede gündem oldu.
Polonyalı isim bu soruya, "Türkiye olacak." yanıtını verdi.
Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken transfer iddialarını da yeniden alevlendirdi.
TARAFTARLAR HEYECANLANDI
Anna Lewandowska'nın açıklaması özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, paylaşımı Lewandowski transferine yönelik olumlu bir sinyal olarak yorumladı.
DÜNYA FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ GOLCÜLERİNDEN BİRİ
Kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formaları giyen Robert Lewandowski, son yılların en başarılı santrforları arasında gösteriliyor.
Polonyalı yıldızın olası Türkiye transferi gerçekleşirse, Süper Lig tarihinin en ses getiren hamlelerinden biri olabilir.
