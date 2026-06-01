Robert Lewandowski için eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Robert Lewandowski iddiaları gündemi meşgul ederken, yıldız futbolcunun eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada verdiği yanıt büyük ses getirdi. "Türkiye olacak" cevabı sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Barcelona'da oynayan Polonyalı golcü Robert Lewandowski için resmi temaslarda bulunduğu iddia edildi.
  • Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medyada kendisine yöneltilen 'Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?' sorusuna 'Türkiye olacak' yanıtını verdi.
  • Anna Lewandowska'nın paylaşımı sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak transfer iddialarını alevlendirdi.
  • Fenerbahçe taraftarları, Anna Lewandowska'nın açıklamasını olumlu bir sinyal olarak yorumladı.
  • Robert Lewandowski'nin kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formaları giydiği belirtildi.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken transfer gündemini sarsan bir gelişme yaşandı.

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski için girişimlerde bulunduğu iddiaları konuşulurken, futbolcunun eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Robert Lewandowski Barcelona'da sezonu 19 golle tamamladı

HAKAN SAFİ'DEN LEWANDOWSKI HAMLESİ İDDİASI

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları hız kazanırken, Hakan Safi'nin Robert Lewandowski için resmi temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

İddialara göre Safi cephesi, Polonyalı yıldızı Türkiye'ye getirmek için tüm şartları zorlamaya hazır.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN CEVAP

Transfer söylentilerinin ardından gözler Lewandowski cephesine çevrilmişti.

Yıldız futbolcunun eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Robert Lewandowski'nin eşi taraftarları heyecanlandırdı

"TÜRKİYE OLACAK"

Anna Lewandowska'ya yöneltilen, "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusu kısa sürede gündem oldu.

Polonyalı isim bu soruya, "Türkiye olacak." yanıtını verdi.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken transfer iddialarını da yeniden alevlendirdi.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Anna Lewandowska'nın açıklaması özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, paylaşımı Lewandowski transferine yönelik olumlu bir sinyal olarak yorumladı.

Robert Lewandowski'nin yeni adresi Fenerbahçe olabilir

DÜNYA FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ GOLCÜLERİNDEN BİRİ

Kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona formaları giyen Robert Lewandowski, son yılların en başarılı santrforları arasında gösteriliyor.

Polonyalı yıldızın olası Türkiye transferi gerçekleşirse, Süper Lig tarihinin en ses getiren hamlelerinden biri olabilir.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

