Noa Lang için kesenin ağzı açıldı! Transferde flaş gelişme

Noa Lang'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösteriliyor ve Napoli ile sözleşmesi devam ediyor.

Espanyol'un yeni sportif direktörü Monchi, hücum hattını güçlendirmek için Noa Lang'ı öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi.

LaLiga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang için harekete geçti.

Noa Lang'ın bonservisi Napoli'de bulunuyor

ESPANYOL DEVREYE GİRDİ

Kulübün, oyuncunun transfer şartları ve maliyeti hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

MONCHI'NİN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Fichajes.net'in haberine göre Espanyol'da sportif direktörlük görevine getirilen Monchi, hücum hattını güçlendirmek için Noa Lang'ı öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.

Daha önce Sevilla, Roma ve Aston Villa'daki transfer başarılarıyla dikkat çeken Monchi'nin, yeni projesine güçlü bir başlangıç yapmak istediği belirtiliyor.