Noa Lang için kesenin ağzı açıldı! Transferde flaş gelişme
Galatasaray'ın sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmayarak Napoli'ye geri gönderdiği Noa Lang için sürpriz bir talip ortaya çıktı. LaLiga temsilcisi Espanyol'un Hollandalı futbolcu için transfer şartlarını sorduğu iddia edildi.
- LaLiga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang için harekete geçti.
- Espanyol'un yeni sportif direktörü Monchi, hücum hattını güçlendirmek için Noa Lang'ı öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirledi.
- İspanyol kulübü, Napoli'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama modelini değerlendiriyor.
- 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Galatasaray'da 19 resmi maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
- Noa Lang'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösteriliyor ve Napoli ile sözleşmesi devam ediyor.
Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonunu kullanmayarak Napoli'ye geri gönderdiği Hollandalı yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
ESPANYOL DEVREYE GİRDİ
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, LaLiga ekiplerinden Espanyol, Noa Lang transferi için harekete geçti.
Kulübün, oyuncunun transfer şartları ve maliyeti hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.
MONCHI'NİN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA
Fichajes.net'in haberine göre Espanyol'da sportif direktörlük görevine getirilen Monchi, hücum hattını güçlendirmek için Noa Lang'ı öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.
Daha önce Sevilla, Roma ve Aston Villa'daki transfer başarılarıyla dikkat çeken Monchi'nin, yeni projesine güçlü bir başlangıç yapmak istediği belirtiliyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
İspanyol temsilcisinin, Napoli'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama modelini değerlendirdiği ifade edildi.
Bu formülün hem oyuncunun hem de kulüplerin beklentilerine daha uygun olduğu düşünülüyor.
GALATASARAY OPSİYONU KULLANMADI
Noa Lang, ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılmıştı.
Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Ancak Galatasaray yönetimi, sözleşmesinde bulunan 30 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmama kararı aldı.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Napoli ile sözleşmesi devam eden yıldız futbolcunun geleceğinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.
AVRUPA'DA HALEN GÖZDE
Haberde, Noa Lang'ın Galatasaray'da beklentilerin altında kalmasına rağmen Avrupa futbolunda hâlâ önemli bir profile sahip olduğu vurgulandı.
Espanyol'un transferi tamamlaması halinde Hollandalı yıldızın, Monchi döneminin ilk büyük hamlelerinden biri olabileceği ifade edildi.