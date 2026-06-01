Ligue 1'de Burak Yılmaz sesleri! Fransa'da talipler artıyor

Türk futbolunun son dönemde öne çıkan teknik adamlarından Burak Yılmaz için Fransa'dan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki çalıştırıcıyı çeşitli Fransız kulüpleri yakından takip ediyor. Teknik direktörlük kariyerini Süper Lig'de sürdüren Burak Yılmaz, son olarak Gaziantep FK'nın başında görev yaptı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik adamlık yolculuğuna başlayan Yılmaz, daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da görev alarak önemli tecrübeler kazandı. Genç çalıştırıcının kısa sürede elde ettiği deneyim, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.