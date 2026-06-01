Ligue 1'de Burak Yılmaz sesleri! Fransa'da talipler artıyor
Fransa'da futbolculuk döneminde önemli izler bırakan Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'ya adım atmaya hazırlanıyor. Fransız kulüplerinin genç teknik adama ilgi gösterdiği öğrenildi.
Türk futbolunun son dönemde öne çıkan teknik adamlarından Burak Yılmaz için Fransa'dan dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki çalıştırıcıyı çeşitli Fransız kulüpleri yakından takip ediyor. Teknik direktörlük kariyerini Süper Lig'de sürdüren Burak Yılmaz, son olarak Gaziantep FK'nın başında görev yaptı.
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik adamlık yolculuğuna başlayan Yılmaz, daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'da da görev alarak önemli tecrübeler kazandı. Genç çalıştırıcının kısa sürede elde ettiği deneyim, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.
FRANSA'DAKİ BAŞARISI KAPILARI AÇIYOR
Burak Yılmaz'ın Fransa'daki güçlü futbolcu geçmişi, teknik direktörlük kariyerinde de önemli bir referans olarak öne çıkıyor. Tecrübeli isim, Lille formasıyla geçirdiği dönemde takımın 2020-21 sezonunda elde ettiği tarihi şampiyonlukta başrol oyuncularından biri olmuştu.
Fransız futbol kamuoyunda olumlu bir imaj bırakan Yılmaz'ın, oyunculuk dönemindeki başarıları sayesinde ülkedeki kulüpler tarafından yakından tanındığı belirtiliyor. Bu durumun, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa fırsatlarının önünü açtığı ifade ediliyor.
YENİDEN FRANSA İHTİMALİ
Fransız kulüplerinin önümüzdeki süreçte Burak Yılmaz'ın durumuyla ilgili daha somut girişimlerde bulunabileceği konuşuluyor.
Fransız ekiplerinin ilgisinin resmi adımlara dönüşmesi halinde, genç teknik adam kariyerine ilk kez Avrupa'da devam etme fırsatı yakalayabilir.
