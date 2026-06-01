Galatasaray'ın Sallai kararı net! 20 milyon eurodan kapı açılır

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest ilgi gösteriyor.

Galatasaray yönetimi Sallai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini açıkladı.

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sallai geçen sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

Futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımın önemli isimlerinden Roland Sallai'ye Avrupa'dan ilgi artıyor. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin yakından takip ettiği deneyimli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim net bir tavır ortaya koydu. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olsa da belirlenen bonservis bedelinin altına inmeyi düşünmüyor.

Sallai Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu

İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE 29 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den ciddi bir ilgi bulunuyor. Premier Lig temsilcileri Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest'ın Sallai'nin durumunu yakından izlediği öğrenildi. Kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Macar oyuncunun çok yönlü yapısı, İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi ise oyuncunun takımdaki önemini göz önünde bulundurarak transfer görüşmelerinde taviz vermeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Sallai için gelecek tekliflerde 20 milyon euronun altındaki rakamları değerlendirmeye almayı planlamıyor.