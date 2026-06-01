Galatasaray'ın Sallai kararı net! 20 milyon eurodan kapı açılır
Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarındaki Roland Sallai için bonservis beklentisini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, Macar futbolcunun transferine ancak 20 milyon euronun üzerindeki tekliflerde sıcak bakacak.
- Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest ilgi gösteriyor.
- Galatasaray yönetimi Sallai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini açıkladı.
- 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Sallai geçen sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.
- Futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımın önemli isimlerinden Roland Sallai'ye Avrupa'dan ilgi artıyor.
Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin yakından takip ettiği deneyimli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim net bir tavır ortaya koydu.
Yönetim, gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olsa da belirlenen bonservis bedelinin altına inmeyi düşünmüyor.
İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE
29 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den ciddi bir ilgi bulunuyor. Premier Lig temsilcileri Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest'ın Sallai'nin durumunu yakından izlediği öğrenildi. Kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Macar oyuncunun çok yönlü yapısı, İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.
Galatasaray yönetimi ise oyuncunun takımdaki önemini göz önünde bulundurarak transfer görüşmelerinde taviz vermeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Sallai için gelecek tekliflerde 20 milyon euronun altındaki rakamları değerlendirmeye almayı planlamıyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yapan Sallai, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Teknik heyetin rotasyonda önemli bir parçası olan tecrübeli oyuncu, mücadeleci kimliği ve farklı pozisyonlarda oynayabilmesiyle dikkat çekti.
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roland Sallai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süreli kontratın da sağladığı avantajla oyuncunun olası transferinde pazarlık masasına güçlü şekilde oturmayı hedefliyor.