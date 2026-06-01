2026 Dünya Kupası topu Trionda tanıtıldı! Maçlardan önce şarj edilecek

Trionda'ya yerleştirilen 500 Hz hareket sensörü çipi, topun temas noktaları ve hareketleriyle ilgili verileri VAR sistemine anlık olarak aktaracak.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada kullanılacak resmi maç topu da belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun resmi topu olarak tasarlanan "Trionda", hem tasarımı hem de teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.

2026 Dünya Kupası resmi topu Trionda, '3 dalga' anlamını taşıyor ANLAMI: ÜÇ DALGA İsmini İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelen ifadeden alan top, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yapacağı organizasyonu temsil ediyor.

ÜÇ ÜLKEYİ SİMGELEYEN TASARIM

Trionda'nın tasarımında ev sahibi ülkelerin kimliklerini yansıtan detaylara yer verildi. Topun renk paletinde kırmızı, yeşil ve mavi tonları kullanılırken, Kanada'yı temsil eden akçaağaç yaprağı, Meksika'yı simgeleyen kartal ve ABD'yi ifade eden yıldız figürleri de yüzeyde yer aldı. FIFA, bu detayların organizasyonun üç ev sahibi ülkesine bir saygı niteliği taşıdığını belirtti.

Topun üretiminde kullanılan dört panelli yapı da dikkat çekiyor. Derin dikişlerle desteklenen yüzey tasarımı sayesinde topun hava akışıyla daha dengeli etkileşim kurduğu, böylece uçuş stabilitesinin artırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca yüzeyde yer alan ve yakından bakıldığında görülebilen kabartmalı desenler, özellikle yağışlı ve nemli hava koşullarında oyuncuların top hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.