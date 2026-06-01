2026 Dünya Kupası topu Trionda tanıtıldı! Maçlardan önce şarj edilecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Trionda" kamuoyuna tanıtıldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğini simgeleyen top, gelişmiş hareket sensörü teknolojisi sayesinde hakem kararlarının desteklenmesinde de önemli rol üstlenecek. Maçlardan önce şarj edilmesi gereken top, tam dolu batarya ile yaklaşık 6 saat boyunca kullanılabilecek ve turnuva boyunca FIFA'nın teknolojik altyapısının önemli unsurlarından biri olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada kullanılacak resmi maç topu da belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun resmi topu olarak tasarlanan "Trionda", hem tasarımı hem de teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.
ANLAMI: ÜÇ DALGA
İsmini İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelen ifadeden alan top, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yapacağı organizasyonu temsil ediyor.
ÜÇ ÜLKEYİ SİMGELEYEN TASARIM
Trionda'nın tasarımında ev sahibi ülkelerin kimliklerini yansıtan detaylara yer verildi. Topun renk paletinde kırmızı, yeşil ve mavi tonları kullanılırken, Kanada'yı temsil eden akçaağaç yaprağı, Meksika'yı simgeleyen kartal ve ABD'yi ifade eden yıldız figürleri de yüzeyde yer aldı. FIFA, bu detayların organizasyonun üç ev sahibi ülkesine bir saygı niteliği taşıdığını belirtti.
Topun üretiminde kullanılan dört panelli yapı da dikkat çekiyor. Derin dikişlerle desteklenen yüzey tasarımı sayesinde topun hava akışıyla daha dengeli etkileşim kurduğu, böylece uçuş stabilitesinin artırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca yüzeyde yer alan ve yakından bakıldığında görülebilen kabartmalı desenler, özellikle yağışlı ve nemli hava koşullarında oyuncuların top hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.
HAKEM KARARLARINA DESTEK VERECEK
Trionda'nın en dikkat çeken özelliği ise içine yerleştirilen gelişmiş hareket sensörü teknolojisi oldu. Topta bulunan 500 Hz hareket sensörü çipi, topun temas noktaları ve hareketleriyle ilgili verileri anlık olarak analiz edebiliyor. Elde edilen bilgiler, video yardımcı hakem (VAR) sistemine gerçek zamanlı olarak aktarılıyor.
Bu sayede özellikle ofsayt değerlendirmeleri başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda hakemlerin karar alma süreçlerinin daha hızlı ve doğru şekilde desteklenmesi hedefleniyor. FIFA'nın son yıllarda yaygınlaştırdığı yarı otomatik ofsayt teknolojisinin önemli parçalarından biri olan sensör sistemi, 2026 Dünya Kupası'nda da aktif olarak kullanılacak.
Trionda'nın sensör sistemi şarj edilebilir yapıda tasarlandı. Maçlardan önce şarj edilmesi gereken top, tam dolu batarya ile yaklaşık 6 saat boyunca kullanılabilecek ve turnuva boyunca FIFA'nın teknolojik altyapısının önemli unsurlarından biri olacak.
