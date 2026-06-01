TFF'den Dünya Kupası için radikal karar! Bedava izlemek yok

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunda kulüp başkanlarından 15 bin dolar, eşleriyle katılım için 24 bin dolar ücret talep ediyor.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, turnuva organizasyonuna ilişkin önemli bir uygulamayı devreye aldı. Hem saha içi hem de idari planlamaların yoğun şekilde devam ettiği süreçte, davetli listeleri ve seyahat organizasyonları da şekillenmeye başladı.

Organizasyonda dağıtılacak maç biletleriyle ilgili detaylar da netleşti. Buna göre kulüp başkanlarına verilecek biletlerin VIP protokol yerine birinci kategori tribünlerden sağlanacağı öğrenildi. Federasyon, bilet kontenjanlarını farklı gruplar arasında belirli bir plan dahilinde dağıtacak.

TFF tarafından kulüplere iletilen resmi yazıda, Dünya Kupası organizasyonuna katılmak isteyen kulüp başkanlarının 15 bin dolar ödeme yapması gerektiği belirtildi. Başkanların eşleriyle birlikte organizasyona katılmak istemeleri halinde ise ücretin 24 bin dolar olarak uygulanacağı ifade edildi.

TFF, kupada bedava bilet dağıtmayacak

BİLET KONTENJANLARI BELİRLENDİ

Yapılan planlamaya göre milli takım futbolcuları ve teknik heyete, aileleri ile yakın çevreleri için toplam 250 bilet ayrıldı. Sponsorlara da yaklaşık 250 bilet tahsis edilirken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine kişi başına üçer bilet hakkı verildi.

Kulüp başkanlarının bugüne kadar büyük organizasyonlara federasyon bütçesiyle katılmaya alışık olduğu düşünüldüğünde, ücretli katılım modelinin futbol camiasında geniş yankı bulması bekleniyor. Özellikle 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesinde alınan bu kararın kulüpler tarafından nasıl değerlendirileceği dikkatle takip edilecek. Dünya Kupası sonrasında gündeme gelmesi planlanan statü değişiklikleri ve olası olağanüstü genel kurul süreci düşünüldüğünde, profesyonel liglerde yer alan 139 kulübe sunulan bu yeni uygulamanın federasyon-kulüp ilişkilerine etkisi önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor