TFF'den Dünya Kupası için radikal karar! Bedava izlemek yok
TFF, Dünya Kupası organizasyonu için davet ve seyahat planlamasını netleştirdi. Federasyon, geçmiş turnuvalarda uygulanan ücretsiz ağırlama sistemini sonlandırırken, kulüp başkanlarının organizasyona katılımı için ücretli bir model hayata geçirildi. Kararın, yaklaşan genel kurul sürecinde nasıl karşılanacağı ise merak konusu.
- Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası organizasyonunda kulüp başkanlarından 15 bin dolar, eşleriyle katılım için 24 bin dolar ücret talep ediyor.
- TFF, geçmiş yıllarda uygulanan ücretsiz misafir ağırlama politikasını tamamen kaldırdı.
- Kulüp başkanlarına VIP protokol yerine birinci kategori tribün biletleri verilecek.
- Milli takım futbolcuları ve teknik heyete 250, sponsorlara 250 bilet ayrıldı, TFF Yönetim Kurulu üyelerine kişi başına üçer bilet hakkı verildi.
- 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da mali genel kurul gerçekleştirilecek.
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, turnuva organizasyonuna ilişkin önemli bir uygulamayı devreye aldı. Hem saha içi hem de idari planlamaların yoğun şekilde devam ettiği süreçte, davetli listeleri ve seyahat organizasyonları da şekillenmeye başladı.
Federasyon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu turnuvada geçmiş yıllarda uygulanan ücretsiz misafir ağırlama politikası tamamen kaldırıldı.
KULÜP BAŞKANLARINA RESMİ BİLDİRİM GÖNDERİLDİ
TFF tarafından kulüplere iletilen resmi yazıda, Dünya Kupası organizasyonuna katılmak isteyen kulüp başkanlarının 15 bin dolar ödeme yapması gerektiği belirtildi. Başkanların eşleriyle birlikte organizasyona katılmak istemeleri halinde ise ücretin 24 bin dolar olarak uygulanacağı ifade edildi.
Organizasyonda dağıtılacak maç biletleriyle ilgili detaylar da netleşti. Buna göre kulüp başkanlarına verilecek biletlerin VIP protokol yerine birinci kategori tribünlerden sağlanacağı öğrenildi. Federasyon, bilet kontenjanlarını farklı gruplar arasında belirli bir plan dahilinde dağıtacak.
BİLET KONTENJANLARI BELİRLENDİ
Yapılan planlamaya göre milli takım futbolcuları ve teknik heyete, aileleri ile yakın çevreleri için toplam 250 bilet ayrıldı. Sponsorlara da yaklaşık 250 bilet tahsis edilirken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine kişi başına üçer bilet hakkı verildi.
Kulüp başkanlarının bugüne kadar büyük organizasyonlara federasyon bütçesiyle katılmaya alışık olduğu düşünüldüğünde, ücretli katılım modelinin futbol camiasında geniş yankı bulması bekleniyor. Özellikle 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesinde alınan bu kararın kulüpler tarafından nasıl değerlendirileceği dikkatle takip edilecek. Dünya Kupası sonrasında gündeme gelmesi planlanan statü değişiklikleri ve olası olağanüstü genel kurul süreci düşünüldüğünde, profesyonel liglerde yer alan 139 kulübe sunulan bu yeni uygulamanın federasyon-kulüp ilişkilerine etkisi önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.