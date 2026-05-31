Dünya Kupası tarihine geçen kaleciler: 10 maçta gol yemeyen 2 isim zirvede!

Zenga'nın gol yememe serisi Arjantin karşısında Claudio Caniggia'nın golüyle sona erdi. EN FAZLA MAÇTA GOL YEMEYEN KALECİLER Turnuva tarihinde en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleciler sıralamasında ise iki isim zirveyi paylaşıyor. İngiltere'nin efsane kalecisi Peter Shilton ile Fransa Milli Takımı'nın unutulmaz file bekçisi Fabien Barthez, Dünya Kupası kariyerlerinde 10'ar maçta gol yemeyerek bu alandaki rekorun sahibi oldu.

1990 turnuvası Zenga'nın kariyerindeki en unutulmaz performanslardan biri oldu. Kaleci Ülke Gol Yemediği Maç Sayısı Peter Shilton İngiltere 10 Fabien Barthez Fransa 10 Shilton bu başarıyı 1982 ile 1990 yılları arasında gerçekleştirirken, Barthez ise 1998-2006 döneminde aynı sayıya ulaştı. TURNUVA TARİHİNİN EN ÇOK GOL YİYEN KALECİLERİ Dünya Kupası'nın en zorlu istatistiklerinden biri ise en fazla gol yiyen kaleciler listesinde yer almak. Bu kategoride iki isim zirvede bulunuyor: Kaleci Ülke Yediği Gol Antonio Carbajal Meksika 25 Muhammed Al-Deayea Suudi Arabistan 25 Carbajal, 1950-1966 yılları arasında düzenlenen turnuvalarda forma giyerken, Al-Deayea da 1994-2006 yılları arasında aynı sayıda gol yiyerek bu rekoru paylaştı.

BİR TURNUVADA EN FAZLA GOL YİYEN KALECİ Tek bir Dünya Kupası organizasyonunda en fazla gol yiyen kaleci unvanı Güney Koreli Hong Deok-young'a ait. 1954 yılında İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen Hong, turnuva boyunca kalesinde toplam 16 gol gördü. Bu gollerin 7'si Türkiye karşısında oynanan mücadelede geldi. Hong'un performansı, Dünya Kupası tarihinde tek turnuvada en fazla gol yiyen kaleci istatistiği olarak kayıtlarda yer alıyor.

BİR MAÇTA EN FAZLA GOL YİYEN KALECİ Turnuva tarihindeki en farklı sonuçlardan biri de 1982 Dünya Kupası'nda yaşandı. El Salvador kalecisi Luis Guevara Mora, Macaristan karşısında oynanan grup maçında tam 10 gol yedi. Mücadele Macaristan'ın 10-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skor, Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri olarak futbol tarihindeki yerini koruyor.