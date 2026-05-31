Dünya Kupası tarihine geçen kaleciler: 10 maçta gol yemeyen 2 isim zirvede!
FIFA Dünya Kupası tarihi, sadece şampiyonları değil file bekçilerinin kırılması imkansız rekorlarını ve unutulmaz hüsranlarını da yazdı. Kalesini 517 dakika boyunca gole kapatan efsaneden, bir turnuvada yediği 16 golün 7'sini Türkiye'den yiyen kaleciye kadar Dünya Kupası tarihine geçen tüm ilginç istatistikler ve unutulmaz performanslar haberimizde.
- İtalyan Walter Zenga, 1990 Dünya Kupası'nda 517 dakika gol yemeyerek turnuva tarihinin en uzun gol yememe serisini yakaladı.
- İngiliz Peter Shilton ve Fransız Fabien Barthez, Dünya Kupası kariyerlerinde 10'ar maçta gol yemeyerek bu alandaki rekoru paylaşıyor.
- Meksikalı Antonio Carbajal ve Suudi Arabistanlı Muhammed Al-Deayea, Dünya Kupası'nda toplam 25 gol yiyerek en fazla gol yiyen kaleciler arasında yer alıyor.
- 1954 Dünya Kupası'nda Güney Koreli Hong Deok-young, tek bir turnuvada en fazla gol yiyen kaleci olarak 16 gol yedi.
- İsviçreli Pascal Zuberbühler, 2006 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda görev alıp gol yemeden turnuvayı tamamlayan tek kaleci oldu.
FIFA Dünya Kupası tarihinde sahneye çıkan kaleciler, yalnızca kurtarışlarıyla değil kırdıkları rekorlarla da futbol tarihine adlarını yazdırdı. Turnuva boyunca bazı file bekçileri uzun süre gole izin vermeyerek öne çıkarken, bazıları ise istenmeyen istatistiklerle hafızalarda yer etti.
Dünya Kupası kayıtlarına göre turnuva tarihinde en uzun süre gol yemeden oynayan kaleci unvanı, İtalyan Walter Zenga'ya ait. Buna karşın bir maçta ve bir turnuvada en fazla gol yiyen kaleciler de futbol tarihinin dikkat çeken sayfaları arasında bulunuyor.
ZENGA'NIN KIRILMASI ZOR REKORU
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Walter Zenga, turnuva tarihinin en uzun gol yememe serisini yakaladı.
A Grubu'nda mücadele eden İtalya'nın kalesini koruyan Zenga;
- Çekoslovakya
- Avusturya
- ABD
- Uruguay
- İrlanda Cumhuriyeti
karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.
İtalyan kaleci, yarı finalde Arjantin karşısında oynanan mücadelede Claudio Caniggia'nın 67. dakikada attığı gole kadar tam 517 dakika boyunca rakiplerine gol şansı vermedi. Bu performans, Dünya Kupası tarihinin en uzun gol yememe serisi olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA MAÇTA GOL YEMEYEN KALECİLER
Turnuva tarihinde en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleciler sıralamasında ise iki isim zirveyi paylaşıyor.
İngiltere'nin efsane kalecisi Peter Shilton ile Fransa Milli Takımı'nın unutulmaz file bekçisi Fabien Barthez, Dünya Kupası kariyerlerinde 10'ar maçta gol yemeyerek bu alandaki rekorun sahibi oldu.
|Kaleci
|Ülke
|Gol Yemediği Maç Sayısı
|Peter Shilton
|İngiltere
|10
|Fabien Barthez
|Fransa
|10
Shilton bu başarıyı 1982 ile 1990 yılları arasında gerçekleştirirken, Barthez ise 1998-2006 döneminde aynı sayıya ulaştı.
TURNUVA TARİHİNİN EN ÇOK GOL YİYEN KALECİLERİ
Dünya Kupası'nın en zorlu istatistiklerinden biri ise en fazla gol yiyen kaleciler listesinde yer almak.
Bu kategoride iki isim zirvede bulunuyor:
|Kaleci
|Ülke
|Yediği Gol
|Antonio Carbajal
|Meksika
|25
|Muhammed Al-Deayea
|Suudi Arabistan
|25
Carbajal, 1950-1966 yılları arasında düzenlenen turnuvalarda forma giyerken, Al-Deayea da 1994-2006 yılları arasında aynı sayıda gol yiyerek bu rekoru paylaştı.
BİR TURNUVADA EN FAZLA GOL YİYEN KALECİ
Tek bir Dünya Kupası organizasyonunda en fazla gol yiyen kaleci unvanı Güney Koreli Hong Deok-young'a ait.
1954 yılında İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen Hong, turnuva boyunca kalesinde toplam 16 gol gördü. Bu gollerin 7'si Türkiye karşısında oynanan mücadelede geldi.
Hong'un performansı, Dünya Kupası tarihinde tek turnuvada en fazla gol yiyen kaleci istatistiği olarak kayıtlarda yer alıyor.
BİR MAÇTA EN FAZLA GOL YİYEN KALECİ
Turnuva tarihindeki en farklı sonuçlardan biri de 1982 Dünya Kupası'nda yaşandı.
El Salvador kalecisi Luis Guevara Mora, Macaristan karşısında oynanan grup maçında tam 10 gol yedi. Mücadele Macaristan'ın 10-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu skor, Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri olarak futbol tarihindeki yerini koruyor.
GOL YEMEDEN TURNUVAYI TAMAMLAYAN TEK KALECİ
Dünya Kupası tarihinde bir kalecinin tüm maçlarda forma giyip turnuvayı gol yemeden tamamlaması ise yalnızca bir kez gerçekleşti.
Bu başarıya İsviçre Milli Takımı'nın kalecisi Pascal Zuberbühler imza attı.
2006 Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla görev yapan Zuberbühler, takımının oynadığı dört karşılaşmada da kalesini gole kapattı. İsviçre, son 16 turunda Ukrayna ile golsüz berabere kaldıktan sonra penaltılar sonucunda elendi.
Buna rağmen Zuberbühler, Dünya Kupası tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol yemeden turnuvayı tamamlayan tek kaleci olarak adını futbol tarihine yazdırdı.
KALECİLERİN YAZDIĞI DÜNYA KUPASI HİKAYELERİ
Dünya Kupası tarihine bakıldığında kalecilerin yalnızca kurtarışlarıyla değil, kırdıkları rekorlarla da turnuvaya damga vurduğu görülüyor. Walter Zenga'nın 517 dakikalık gol yememe serisi, Pascal Zuberbühler'in eşsiz başarısı ve diğer dikkat çekici istatistikler, kalecilerin futbolun kaderini değiştiren isimler arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koyuyor.