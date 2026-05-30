Nice ligde kaldı Saint-Etienne küme düştü
Ligue 1 play-out finalinde Saint-Etienne'i 4-1 mağlup eden Nice, gelecek sezon da Fransa'nın en üst liginde mücadele etme hakkını korudu. Saint-Etienne ise Ligue 2'nin yolunu tuttu.
Hızlı Özet Göster
- Nice, Ligue 1 play-out finalinde Saint-Etienne'i 4-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.
- Jonathan Clauss 62. dakikada Nice'i öne geçiren golü kaydetti.
- Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili'nin 79. dakikadaki penaltı golüyle skoru eşitledi ancak galibiyet alamadı.
- Elye Wahi, 87. ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle Nice'in galibiyetini perçinledi.
- Saint-Etienne küme düşerek 2026-27 sezonunda Ligue 2'de mücadele edecek.
Fransa'da sezonun kader maçlarından biri olan Ligue 1 play-out finalinde Nice ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi. Büyük önem taşıyan mücadelede rakibine üstünlük kuran Nice, sahadan 4-1 galip ayrılarak ligde kalmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, kilidi açan gol ikinci yarıda geldi. Ev sahibi ekip, 62. dakikada Jonathan Clauss'un kaydettiği golle öne geçerek avantajı eline aldı.
NICE SON BÖLÜMDE FARKI AÇTI
Mücadelenin son bölümü yüksek tempoya sahne oldu. Saint-Etienne, 79. dakikada Zuriko Davitashvili'nin penaltıdan attığı golle eşitliği sağlasa da bu skor uzun süre korunamadı. Nice, 81. dakikada Kail Boudache'nin golüyle yeniden öne geçti.
Rakibinin direncini kıran ev sahibi ekip, son dakikalarda farkı açtı. Elye Wahi, 87. ve 90+2. dakikalarda fileleri havalandırarak takımının galibiyetini perçinledi.
LIGUE 1'DE DEVAM, LIGUE 2'YE VEDA
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Nice, Ligue 1'deki yerini koruyarak gelecek sezon da üst ligde mücadele etme hakkını elde etti. Play-out finalinden mağlubiyetle ayrılan Saint-Etienne ise sezonu küme düşmeyle tamamladı ve 2026-27 sezonunda Ligue 2'de mücadele edecek.
Galatasaray'dan 10+4 hamlesi! 4 milli yıldız listede
Vedat Muriqi kararını verdi! Fenerbahçe'den başkası yalan