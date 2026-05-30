Nice ligde kaldı Saint-Etienne küme düştü

Fransa'da sezonun kader maçlarından biri olan Ligue 1 play-out finalinde Nice ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi. Büyük önem taşıyan mücadelede rakibine üstünlük kuran Nice, sahadan 4-1 galip ayrılarak ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, kilidi açan gol ikinci yarıda geldi. Ev sahibi ekip, 62. dakikada Jonathan Clauss'un kaydettiği golle öne geçerek avantajı eline aldı.