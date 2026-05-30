Liverpool’da Arne Slot dönemi sona erdi! İlk aday Iraola
Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Premier Lig’i ilk dört dışında tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan İngiliz ekibi, yeni teknik direktör arayışına başlarken listenin ilk sırasında Bournemouth’un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor.
- Liverpool, Premier Lig'de 5. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmesinin ardından teknik direktör Arne Slot'u görevden aldı.
- Liverpool yönetimi, yeni teknik direktör için Bournemouth'un başında başarılı bir sezon geçiren İspanyol teknik adam Andoni Iraola'yı öncelikli aday olarak belirlerken, kulübün Bournemouth ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
- Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, Premier Lig'de 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti ve 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.
- Arne Slot, Liverpool'da 113 maçta görev yaparak 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.
- Liverpool, Slot yönetiminde 227 gol atarken 140 gol yedi.
Sezona yüksek beklentilerle giren Liverpool'da teknik direktör değişikliği kararı alındı. Premier Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan ve sezonu 5. sırada tamamlayan Merseyside temsilcisi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Bu sonucun ardından kulüp yönetimi, Hollandalı teknik adam Arne Slot ile yollarını ayırma kararı verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Slot'un görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı belirtilirken, yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Liverpool'a bir Premier Lig şampiyonluğu kazandıran deneyimli çalıştırıcıya katkılarından dolayı teşekkür edildi.
LIVERPOOL'DA GÜNDEM IRAOLA
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Liverpool yönetiminin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında Andoni Iraola bulunuyor. Bournemouth'un başında başarılı bir sezon geçiren İspanyol teknik adamın performansı, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.
42 yaşındaki çalıştırıcı, Bournemouth'u Premier Lig'de üst sıralara taşıyarak kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Liverpool yönetiminin, yeni teknik direktör sürecinde Iraola'yı öncelikli aday olarak değerlendirdiği belirtiliyor.
BOURNEMOUTH İLE TARİHE GEÇTİ
Iraola yönetimindeki Bournemouth, sezonu Premier Lig'de 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Bu sonuçla birlikte kulüp, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti.
Sezon boyunca ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla İngiltere'de öne çıkan teknik adamlardan biri olan Iraola'nın, Liverpool'un yeni yapılanma planında önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Kulübün önümüzdeki günlerde Bournemouth ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Öte yandan Arne Slot, Liverpool kariyerinde toplam 113 karşılaşmada görev yaptı. Hollandalı teknik adam bu süreçte 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Slot yönetimindeki Liverpool, söz konusu dönemde rakip fileleri 227 kez havalandırırken kalesinde ise 140 gol gördü.
