Liverpool’da Arne Slot dönemi sona erdi! İlk aday Iraola

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, Premier Lig'de 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti ve 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Liverpool yönetimi, yeni teknik direktör için Bournemouth'un başında başarılı bir sezon geçiren İspanyol teknik adam Andoni Iraola'yı öncelikli aday olarak belirlerken, kulübün Bournemouth ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Slot'un görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığı belirtilirken, yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Liverpool'a bir Premier Lig şampiyonluğu kazandıran deneyimli çalıştırıcıya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Sezona yüksek beklentilerle giren Liverpool'da teknik direktör değişikliği kararı alındı. Premier Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan ve sezonu 5. sırada tamamlayan Merseyside temsilcisi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Bu sonucun ardından kulüp yönetimi, Hollandalı teknik adam Arne Slot ile yollarını ayırma kararı verdi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, Bournemouth'u Premier Lig'de üst sıralara taşıyarak kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Liverpool yönetiminin, yeni teknik direktör sürecinde Iraola'yı öncelikli aday olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Liverpool yönetiminin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında Andoni Iraola bulunuyor. Bournemouth'un başında başarılı bir sezon geçiren İspanyol teknik adamın performansı, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

Arne Slot Liverpool'un başında 2 sezon kaldı

BOURNEMOUTH İLE TARİHE GEÇTİ

Iraola yönetimindeki Bournemouth, sezonu Premier Lig'de 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Bu sonuçla birlikte kulüp, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti.

Sezon boyunca ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla İngiltere'de öne çıkan teknik adamlardan biri olan Iraola'nın, Liverpool'un yeni yapılanma planında önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor. Kulübün önümüzdeki günlerde Bournemouth ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Öte yandan Arne Slot, Liverpool kariyerinde toplam 113 karşılaşmada görev yaptı. Hollandalı teknik adam bu süreçte 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Slot yönetimindeki Liverpool, söz konusu dönemde rakip fileleri 227 kez havalandırırken kalesinde ise 140 gol gördü.

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor