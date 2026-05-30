Galatasaray Virgil van Dijk için pusuda! Bonservissiz gelebilir
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için savunma hattına dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk isimlerden birinin Liverpool’un kaptanı Virgil van Dijk olduğu belirtilirken, Hollandalı yıldızın ayrılık ihtimali transfer sürecini hareketlendirdi.
Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, savunmanın merkezine lider özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu kazandırmak istediği ve bu doğrultuda Virgil van Dijk ismini listenin üst sıralarına yazdığı ifade edildi.
LIVERPOOL'DA AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
İngiliz ekibi Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli stoperin, kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Kulübün önümüzdeki dönemde kadro yapılanmasında genç oyunculara daha fazla ağırlık vermeyi planladığı, bu nedenle Van Dijk'ın ayrılığına olumlu yaklaşılabileceği konuşuluyor.
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki haftalarda oyuncunun temsilcileriyle temaslarını yoğunlaştırması beklenirken, teknik heyetin de transferi desteklediği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, savunmanın liderliğini üstlenebilecek tecrübeli bir ismi kadroya katmayı hedefliyor.
BONSERVİS BEDELİ OLMADAN TRANSFER İHTİMALİ
Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir diğer detay ise transferin mali yapısı. İddialara göre Van Dijk'ın Liverpool ile yollarını ayırarak bonservisini eline alma ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oyuncuyla ilgili görüşmeleri sonuçlandırmayı planlıyor.
34 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda performansıyla yine üst düzey bir görüntü ortaya koydu. Premier Lig'de Liverpool'un oynadığı 38 maçın tamamında görev alan Van Dijk, toplam 3 bin 420 dakika sahada kalarak ligin en fazla süre alan oyuncularından biri oldu. Bu istatistik, Hollandalı yıldızın fiziksel dayanıklılığını ve istikrarını bir kez daha ortaya koydu.
Galatasaray'ın transferdeki en önemli kozlarından birinin ise RAMS Park atmosferi olduğu değerlendiriliyor. Bu sezon Avrupa arenasında sarı-kırmızılılarla karşı karşıya gelen Van Dijk'ın, stat atmosferi ve taraftar desteğinden etkilendiğini dile getirdiği belirtilirken, yönetimin bu avantajı transfer görüşmelerinde kullanmayı planladığı ifade ediliyor.
Galatasaray, savunma hattında ses getirecek bir hamle yapmak isterken, Van Dijk dosyası yaz transfer döneminin en dikkat çekici başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.