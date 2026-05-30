Galatasaray Virgil van Dijk için pusuda! Bonservissiz gelebilir

Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon Avrupa'da karşılaştıkları Van Dijk'ın RAMS Park atmosferinden etkilendiğini belirterek bu avantajı transfer görüşmelerinde kullanmayı planlıyor.

Van Dijk, geçen sezon Premier Lig'de Liverpool'un 38 maçında da forma giyerek toplam 3 bin 420 dakika sahada kaldı.

Van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ancak kulübün genç oyunculara ağırlık vermesi nedeniyle ayrılığa olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, savunmanın merkezine lider özellikleriyle öne çıkan bir oyuncu kazandırmak istediği ve bu doğrultuda Virgil van Dijk ismini listenin üst sıralarına yazdığı ifade edildi.

Van Dijk Galatasaray'ın gündeminde

LIVERPOOL'DA AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

İngiliz ekibi Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli stoperin, kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Kulübün önümüzdeki dönemde kadro yapılanmasında genç oyunculara daha fazla ağırlık vermeyi planladığı, bu nedenle Van Dijk'ın ayrılığına olumlu yaklaşılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki haftalarda oyuncunun temsilcileriyle temaslarını yoğunlaştırması beklenirken, teknik heyetin de transferi desteklediği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, savunmanın liderliğini üstlenebilecek tecrübeli bir ismi kadroya katmayı hedefliyor.