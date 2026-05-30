İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı ve bahis soruşturması açıklaması: Tüm dosyalar hazır!

Bahis soruşturmasıyla ilgili olarak tüm dosyaların hazırlandığını ve resmi işlemlerin yakında başlayacağını açıkladı.

2026 Dünya Kupası öncesinde Türk futbolunun gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı. Milli Takım'ın son dönemde ortaya koyduğu performansa değinen Hacıosmanoğlu, gelecek hedefleri hakkında da önemli mesajlar verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'nda final oynamak istediklerini söyledi

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu'nun sözleri;

"Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Vincenzo Montella müthiş bir insan! Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum."

"Her Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na katılıp turnuva takımı olmalıyız. Bu kadronun da 3-4 yıl beraber oynayarak inşallah Montella ile beraber bunu başaracağına inanıyorum."

"Ben futboldan soğumuştum. Trabzonspor başkanlığını bırakınca hatta 10 tane kurban kesmiştim. Ama sonrasında kızımın 'Başkan ol ve dünya şampiyonu olalım.' demesiyle geri döndüm. İnşallah şampiyon olarak yurda döneceğiz. Çocuklarımız bunu başaracak potansiyele sahip."

"Kamp yeriyle alakalı; play-off oynadığımız için sonradan ayarlandı. Otelde ve tesiste teknik kadromuzun istediği standartları da FIFA'ya yaptırdık."

"Benim hayalim, Dünya Kupası organizasyonunu Türkiye'ye getirmek. Rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz.

İlk kez ekside federasyon aldık. 5 milyardan fazla artı görünüyordu bir geldik 680'den fazla eksi. Mali direktörü çağırdım neden böyle dedim. Sonra gönderdik artık evinde düzeltiyordur sorunları."

"Avrupa'daki beş büyük ligde şampiyonluğa ayrı bir pay verilmiyor. Biz de %11'lik şampiyonluk payını kaldırarak eşit dağıtıma geçtik. Bu durum, Anadolu kulüplerine can suyu gibi gelecek."