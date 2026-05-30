Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Rafael Leao Milan'dan ayrılacak

Rafael Leao Milan'dan ayrılacak

LEAO AYRILIK KARARINI DUYURDU

İtalyan ekibinde uzun süredir forma giyen Rafael Leao, Milan'dan ayrılacağını açıkladı.

"MILAN'A VEREBİLECEĞİM HER ŞEYİ VERDİM"

Adını Milan tarihine yazdırdığını belirten Rafael Leao, sport tv'ye yaptığı açıklamada "Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR LİGDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"

Yeni bir meydan okuma hedeflediğini vurgulayan Rafael Leao, "Ve tabii ki, sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum" şeklinde konuştu.

