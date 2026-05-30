Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Rafael Leao Milan'dan ayrılacak
Milan forması giyen Rafael Leao, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız, İtalyan ekibinden ayrılacağını açıkladı.
Transfer piyasasında hareketlilik devam ederken Rafael Leao'nun geleceği kesinleşti. Adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız, kararını verdi.
LEAO AYRILIK KARARINI DUYURDU
İtalyan ekibinde uzun süredir forma giyen Rafael Leao, Milan'dan ayrılacağını açıkladı.
"MILAN'A VEREBİLECEĞİM HER ŞEYİ VERDİM"
Adını Milan tarihine yazdırdığını belirten Rafael Leao, sport tv'ye yaptığı açıklamada "Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım" ifadelerini kullandı.
"YENİ BİR LİGDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"
Yeni bir meydan okuma hedeflediğini vurgulayan Rafael Leao, "Ve tabii ki, sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum" şeklinde konuştu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI
Rafael Leao'nun adı transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Portekizli futbolcunun ayrılık kararı sonrası iki ezeli rakibin bu dosyadaki tavrı merak konusu oldu.
BU SEZON 13 GOLE KATKI VERDİ
Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla 31 resmi maçta görev yaptı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO
26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Leao'nun Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
MILAN 49.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Sporting Lizbon altyapısında yetişen Rafael Leao, daha sonra Lille forması giydi. Milan, 2019-2020 sezonu başında Portekizli futbolcu için 49.5 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla 43 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu, milli takım kariyerinde 5 kez gol sevinci yaşadı.