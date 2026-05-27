Hakan Safi'den Fenerbahçe taraftarına transfer açıklaması: Dünya yıldızlarını getirelim

Aziz Yıldırım'ın 'karşı aday seçilirse 4 ay sonra kongre olur' açıklamasına katılmadığını belirterek, gençlik, cesaret ve tecrübesiyle sorunları hızla çözeceğini ifade etti.

Kulübün gelirlerini 1 milyar Euro'ya çıkarmak için Fenerbahçe GYO kurulması, yurt içi ve yurt dışında pilot kulüp alımları, stadyum kapasitesinin çelik konstrüksiyonla 65 bine çıkarılması gibi ekonomik projeleri hayata geçireceğini duyurdu.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, forvet başta olmak üzere yıldız futbolcu transferlerinin 7 Haziran'daki seçim öncesinde tamamlanacağını ve UEFA kurallarına uygun şekilde ağustos ayına bırakılmayacağını açıkladı.

Gençlik ve cesaret vurgusu yapan Safi, transfer çalışmalarından stadyum projesine, teknik direktör kriterinden kulübün ekonomik vizyonuna kadar birçok konuda iddialı mesajlar verdi.

İşte Hakan Safi'nin açıklamaları...

"AĞUSTOS AYINA BIRAKMAYACAĞIZ"

"1999'dan beri kongre üyesiyim. 2024'teki seçimlerde Ali Koç başkanımızla 15 ay çalıştık. 15 ay içinde kulüpte çalışmanın hem keyfini hem sorunlarını gördüm. Futbol takımının ne kadar önemli olduğunu da anladık. Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde. 2018'de değerli rakibimiz ne diyordu, futbolcu olarak şunu alın bunu alın diyordu, şimdi FFP anlayışında nasıl olacak diyor.

Ben de alacağız diyorum, görüşüyoruz, dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz.

7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde sandığa gelecek. Paylaşacağımız isimler var, UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı.

Buna gayret ediyoruz. Ağustosa sonra bakacağız. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız."