Beşiktaş'ta yeni dönem için ilk aday: Asbaşkan Murat Kılıç ve Önder Özen Portekiz'de Filipe Luis ile görüştü

Beşiktaş'ta yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu. Siyah-beyazlılar, birçok ünlü teknik adamla dirsek temasında olurken gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın hedefindeki son isim ise 40 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis... Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, başarılı teknik adamla Portekiz'de görüştü. Luis ile masaya oturan ikili, plan ve projelerden bahsetti. Beşiktaş, başarılı teknik adamla bir görüşme daha gerçekleştirecek. Filipe Luis'e İngiltere'den de teklif var.



İngiltere'de görev yapabilmek için UEFA Pro Lisansı şart ve Filipe Luis bu lisansa sahip. Ancak önündeki asıl engel, Premier Lig'in istediği teknik direktörlük deneyimi. Premier Lig kurallarına göre bir teknik adamın, son 5 yıl içinde Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde ya da Brezilya Serie A'da bir A takımını en az 24 ay aralıksız veya toplam 36 ay çalıştırmış olması gerekiyor. Luis'in ekibi bu engeli aşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dilek Demir Takvim.com.tr Spor