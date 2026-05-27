Fenerbahçe ve Galatasaray istediği Rafael Leao kararını verdi!

Milan, Rafael Leao ile sözleşme uzatma konusunda geri adım attı ve oyuncuyu gayriresmi şekilde satış listesine koydu.

Galatasaray, Rafael Leao’ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş teklif ederken, Fenerbahçe ve Al Hilal de oyuncu için devrede bulunuyor.

Rafael Leao’nun Fenerbahçe ve Galatasaray’dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı, yalnızca Manchester United seçeneğine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Rafael Leao, Milan’da kalmak istediğini ve kulübe gelecek yeni teknik direktör ve sportif direktörün planlarını dinlemek istediğini belirtti.

Leao, kararını Milan’da danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic’e iletti ve son kararını teknik yapılanmanın netleşmesinin ardından verecek.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rafael Leao için flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız hakkında İtalyan basınından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

MILAN'DA PLANLAR DEĞİŞTİ İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Rafael Leao ile sözleşme uzatma konusunda geri adım attı. 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun bu sezon ortaya koyduğu performans sonrası kulüp içindeki planların değiştiği belirtildi. GAYRİRESMİ SATIŞ KARARI Milan yönetiminin, Rafael Leao için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin Portekizli futbolcuyu gayriresmi şekilde satış listesine koyduğu ifade edildi.