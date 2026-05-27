Fenerbahçe ve Galatasaray istediği Rafael Leao kararını verdi!
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao hakkında İtalya’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Portekizli yıldızın transfer kararını verdiği ve kulübünde kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rafael Leao için flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız hakkında İtalyan basınından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
MILAN'DA PLANLAR DEĞİŞTİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Rafael Leao ile sözleşme uzatma konusunda geri adım attı. 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun bu sezon ortaya koyduğu performans sonrası kulüp içindeki planların değiştiği belirtildi.
GAYRİRESMİ SATIŞ KARARI
Milan yönetiminin, Rafael Leao için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin Portekizli futbolcuyu gayriresmi şekilde satış listesine koyduğu ifade edildi.
GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO İDDİASI
Haberde Galatasaray'ın Rafael Leao'ya yıllık yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde maaş teklif ettiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi projesinin önemli parçalarından biri olarak düşündüğü belirtildi.
FENERBAHÇE VE AL HILAL DE DEVREDE
Rafael Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in de yıldız futbolcu için devrede olduğu kaydedildi.
LEAO'NUN KARARI ORTAYA ÇIKTI
Calciomercato'da yer alan habere göre Rafael Leao'nun, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı iddia edildi. Portekizli yıldızın yalnızca Manchester United seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
MILAN'DA KALMAK İSTİYOR
Haberde Rafael Leao'nun, taraftarlardan gelen eleştirilere rağmen Milan'da kalmak istediği de aktarıldı. 26 yaşındaki futbolcunun, kulübe gelecek yeni teknik direktör ve sportif direktörün planlarını dinlemek istediği belirtildi.
IBRAHIMOVIC DETAYI
Rafael Leao'nun kararını Milan'da danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'e ilettiği ifade edildi. Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili son kararını teknik yapılanmanın netleşmesinin ardından vermesi bekleniyor.