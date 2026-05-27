Crystal Palace - Rayo Vallecano | Konferans Ligi finali CANLI
UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano kozlarını paylaşıyor. Leipzig Stadı’nda oynanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Crystal Palace ile Rayo Vallecano, Konferans Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.
- Maurizio Mariani, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem olarak finali yönetiyor.
- Crystal Palace, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkarken Rayo Vallecano da ilk kez finale yükseldi.
- Kazanan takım gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak.
- Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in final sonrası görevinden ayrılması bekleniyor.
Crystal Palace ile Rayo Vallecano 3 numaralı kupanın en büyüğü olabilmek adına karşı karşıya geliyor.
CANLI TAKİP
Crystal Palace - Rayo Vallecano karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace'ın muhtemel 11'i: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.
Rayo Vallecano'nun muhtemel 11'i: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Frutos.
FİNALİ MARIANI YÖNETİYOR
Dev finalde İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani düdük çalıyor.
Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapıyor. Dördüncü hakem İsveç'ten Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda ise Marco Di Bello oturuyor.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya geliyor. İki kulüp de Avrupa kupalarındaki ikinci macerasında finale yükselerek tarih yazdı. Kupayı kazanan taraf, kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.
PALACE TARİHİ FİNALDE
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i yarı finalde saf dışı bırakan Crystal Palace, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıktı. İngiliz ekibi, Oliver Glasner yönetiminde sezonu Avrupa kupasıyla tamamlamak istiyor.
RAYO VALLECANO İLK KUPA PEŞİNDE
Rayo Vallecano da ilk kez yer aldığı Konferans Ligi'nde finale kadar yükseldi. İspanyol temsilcisi, kulüp tarihinin en önemli maçlarından birinde kupayı kaldırmanın hesabını yapıyor.
SARR FORMDA
Senegalli futbolcu, Konferans Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 6 gol kaydetti. Sarr, bu sezon tüm kulvarlarda 44 maçta 21 kez fileleri havalandırdı.
RAYO'DA GÖZLER GARCIA VE FRUTOS'TA
Rayo Vallecano'da Alvaro Garcia ve Jorge de Frutos, sezonun en skorer isimleri olarak öne çıktı. İki futbolcu da tüm kulvarlarda 12'şer gol atarak İspanyol ekibinin final yolculuğunda önemli rol oynadı.
GLASNER İÇİN VEDA GECESİ OLABİLİR
Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in finalin ardından görevinden ayrılması bekleniyor. Avusturyalı çalıştırıcı, Londra ekibinin başında çıktığı 120 maçta 52 galibiyet, 33 beraberlik ve 35 yenilgi aldı.
PEREZ TARİH YAZMAK İSTİYOR
Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez, kulübün ilk Avrupa finalinde kupaya uzanmayı hedefliyor. 38 yaşındaki çalıştırıcı, Konferans Ligi'ni kazanan ikinci İspanyol teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
KAZANAN AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK
Konferans Ligi'nde kupaya uzanacak takım, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yer alma hakkı kazanacak. Bu nedenle final, iki kulüp için yalnızca kupa değil, gelecek sezonun Avrupa rotası açısından da büyük önem taşıyor.