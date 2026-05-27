Crystal Palace - Rayo Vallecano | Konferans Ligi finali CANLI

Kazanan taraf ilk Avrupa kupasını kaldıracak PALACE TARİHİ FİNALDE Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i yarı finalde saf dışı bırakan Crystal Palace, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıktı. İngiliz ekibi, Oliver Glasner yönetiminde sezonu Avrupa kupasıyla tamamlamak istiyor. RAYO VALLECANO İLK KUPA PEŞİNDE Rayo Vallecano da ilk kez yer aldığı Konferans Ligi'nde finale kadar yükseldi. İspanyol temsilcisi, kulüp tarihinin en önemli maçlarından birinde kupayı kaldırmanın hesabını yapıyor.

Crystal Palace Shakhtar Donetsk'i yenerek finale yükseldi SARR FORMDA Senegalli futbolcu, Konferans Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 6 gol kaydetti. Sarr, bu sezon tüm kulvarlarda 44 maçta 21 kez fileleri havalandırdı. RAYO'DA GÖZLER GARCIA VE FRUTOS'TA Rayo Vallecano'da Alvaro Garcia ve Jorge de Frutos, sezonun en skorer isimleri olarak öne çıktı. İki futbolcu da tüm kulvarlarda 12'şer gol atarak İspanyol ekibinin final yolculuğunda önemli rol oynadı.