Freibrug - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi finali CANLI

Aston Villa ise 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ardından ilk kez Avrupa'da final oynayacak.

Emery, Aston Villa ile yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek finalin geçmiş başarılarla değil, sahadaki performansla kazanılacağını vurguladı.

Sevilla ile 3, Villarreal ile 1 kez bu kupayı kazanan İspanyol çalıştırıcı, 6. Avrupa Ligi finaline çıkacak.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamı olarak dikkat çekiyor.

Genç teknik adam, İngiliz ekibinin maçın her bölümünde net bir plana sahip olduğunu ve deneyimli isimlerle genç yetenekleri iyi harmanladığını söyledi.

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Dördüncü hakem Alejandro Hernandez, VAR hakemi ise Jerome Brisard.

Freiburg ilk Avrupa kupaları finalinde

KADRO DEĞERİNDE ASTON VILLA ÖNDE

Transfermarkt verilerine göre iki takımın toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro.

Aston Villa'nın kadro değeri 492 milyon 500 bin euro, Freiburg'un ise 191 milyon 375 bin euro olarak gösteriliyor.

İngiliz ekibinde Morgan Rogers 80 milyon euro, Freiburg'da ise Johan Manzambi 35 milyon euro ile takımlarının en değerli oyuncuları konumunda.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor