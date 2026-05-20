Freibrug - Aston Villa | UEFA Avrupa Ligi finali CANLI

UEFA'nın kulüpler bazındaki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı randevuda Freiburg ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak taraftarını sevindirip tarihi bir başarıya sahip olmak. Freiburg - Aston Villa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam İstanbul'da oynanıyor. Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Tüpraş Stadyumu'nda kupayı kaldırmak için sahada yer alıyor.

İLK 11'LER

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins

FREIBURG TARİH YAZMAK İSTİYOR

122 yıllık tarihinde büyük bir kupa kazanamayan Freiburg, ilk kez Avrupa finalinde mücadele ediyor.

Bundesliga'yı 47 puanla 7. sırada bitiren Alman ekibi, Avrupa Ligi'nde Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek finale yükseldi.

Takımın başında 2024'ten bu yana Julian Schuster bulunuyor. 41 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk kupasını İstanbul'da kazanmayı hedefliyor.

ASTON VILLA 44 YIL SONRA FİNALDE

Aston Villa ise 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ardından ilk kez Avrupa'da final oynayacak.

İngiliz ekibi, 1996'daki Lig Kupası zaferinden bu yana kupa hasretini bitirmek istiyor.

Unai Emery'nin takımı; Lille, Bologna ve Nottingham Forest engellerini aşarak finale geldi.

EMERY 5. ZAFERİN PEŞİNDE

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik adamı olarak dikkat çekiyor.

Sevilla ile 3, Villarreal ile 1 kez bu kupayı kazanan İspanyol çalıştırıcı, 6. Avrupa Ligi finaline çıkacak.

Emery, Aston Villa ile yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek finalin geçmiş başarılarla değil, sahadaki performansla kazanılacağını vurguladı.

SCHUSTER'DEN ASTON VILLA ÖVGÜSÜ

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ise Aston Villa'nın oyun disiplinine dikkat çekti.

Genç teknik adam, İngiliz ekibinin maçın her bölümünde net bir plana sahip olduğunu ve deneyimli isimlerle genç yetenekleri iyi harmanladığını söyledi.

LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK

Finali Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetiyor.

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Dördüncü hakem Alejandro Hernandez, VAR hakemi ise Jerome Brisard.

KADRO DEĞERİNDE ASTON VILLA ÖNDE

Transfermarkt verilerine göre iki takımın toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro.

Aston Villa'nın kadro değeri 492 milyon 500 bin euro, Freiburg'un ise 191 milyon 375 bin euro olarak gösteriliyor.

İngiliz ekibinde Morgan Rogers 80 milyon euro, Freiburg'da ise Johan Manzambi 35 milyon euro ile takımlarının en değerli oyuncuları konumunda.

