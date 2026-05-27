Barcelona Anthony Gordon transferini bitirdi
Transfer piyasasında ses getiren hamlelerden biri Barcelona’dan geldi. Katalan devinin, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.
2025/2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte Avrupa'da transfer hareketliliği hız kazandı. Yaz döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Barcelona cephesinden geldi.
BARCELONA'DAN DEV HAMLE
Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'u kadrosuna kattı. Katalan ekibinin İngiliz yıldız için bonuslarla birlikte toplam 70 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Avrupa basınında geniş yankı uyandıran transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi. Barcelona'nın transfer için oyuncu tarafıyla tüm şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
NEWCASTLE'DA DİKKAT ÇEKEN SEZON
Anthony Gordon, Newcastle United formasıyla geride kalan sezonda dikkat çeken bir performans ortaya koydu. İngiliz futbolcu, sezon boyunca takımının hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu.
46 MAÇTA 22 GOLE KATKI
24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Newcastle United formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev aldı. Anthony Gordon, bu maçlarda 17 gol ve 5 asistlik katkı verdi.