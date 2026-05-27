Barcelona Anthony Gordon transferini bitirdi

Barcelona, Newcastle United oyuncusu Anthony Gordon'u 70 milyon euro karşılığında transfer etti.

Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor ve oyuncu tarafıyla tüm şartlarda anlaşıldığı öne sürüldü.

Anthony Gordon, Newcastle United'da dikkat çeken bir sezon geçirdi.

İngiliz futbolcu, 46 maçta 17 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı.

2025/2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte Avrupa'da transfer hareketliliği hız kazandı. Yaz döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Barcelona cephesinden geldi.

Anthony Gordon'un piyasa değeri 60 milyon euro BARCELONA'DAN DEV HAMLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'u kadrosuna kattı. Katalan ekibinin İngiliz yıldız için bonuslarla birlikte toplam 70 milyon euro ödeyeceği belirtildi.