Trabzonspor'da kanat operasyonu başladı: Hedefteki isimler Tsygankov ve Joseph Opoku
Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yollarını resmen ayıran Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kanat transferi için düğmeye basıldı; bordo-mavili yönetim, sağ kanat için İspanya'nın Girona takımında oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov’u listenin ilk sırasına alırken, sol kanat için ise scout ekibinin tam not verdiği Belçika'nın Zulte Waregem takımında forma giyen 20 yaşındaki Ganalı genç yetenek Joseph Opoku'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yollarını ayırdı.
- Trabzonspor'un sağ kanat transferi için hedefinde Girona'dan Viktor Tsygankov bulunuyor.
- Viktor Tsygankov, teknik becerileri ve gol-asist katkısıyla Fatih Tekke'nin aradığı profil olarak öne çıkıyor.
- Sol kanat için Trabzonspor'un ilgilendiği isim, Zulte Waregem'den Joseph Opoku.
- Joseph Opoku, hızı ve bire birdeki yetenekleriyle modern bir kanat forvet olarak değerlendiriliyor.
Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından Trabzonspor'da gözler kanat transferine çevrildi.
Sağ kanat için listesinin ilk sıralarına yazılan isim, Girona forması giyen Viktor Tsygankov. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil.
Sağ kanat için listesinin ilk sıralarına yazılan isim, Girona forması giyen Viktor Tsygankov. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil.
Sol kanat için radara takılan ve scout ekibinin tam not verdiği diğer isim ise Zulte Waregem'de forma giyen Joseph Opoku. 20 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu, müthiş hızı, atletizmi ve bire birdeki adam eksiltme becerisiyle modern bir kanat forvet profili çiziyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Spor