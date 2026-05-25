Valverde sürprizi! Beşiktaş dünya yıldızının peşinde

Valverde'nin Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal ve Olimpiakos gibi kulüplerde görev yaptığı tecrübeli bir isim olduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunu netleştirmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında gösterilen Ernesto Valverde için harekete geçti. Başkanlık ve futbol yapılanması tarafında yapılan değerlendirmelerde transferin zor olduğu kabul edilse de, ihtimalin tamamen göz ardı edilmediği öğrenildi.

Daha önce Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal ve Olimpiakos gibi önemli kulüplerde görev yapan Valverde'nin kariyeri ve oyun anlayışı, yönetimin dikkatini çeken en önemli detaylar arasında yer aldı. Özellikle Athletic Bilbao döneminde ortaya koyduğu istikrarlı yapı ve genç oyuncu gelişimindeki başarısı nedeniyle İspanyol teknik adamın yeniden yapılanma sürecine uygun bir profil olduğu düşünülüyor.