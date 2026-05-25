Valverde sürprizi! Beşiktaş dünya yıldızının peşinde
Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, rotasını Ernesto Valverde’ye çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli İspanyol çalıştırıcı için tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, proje bazlı bir yapılanma planı üzerinde duruyor.
Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunu netleştirmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında gösterilen Ernesto Valverde için harekete geçti. Başkanlık ve futbol yapılanması tarafında yapılan değerlendirmelerde transferin zor olduğu kabul edilse de, ihtimalin tamamen göz ardı edilmediği öğrenildi.
Daha önce Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal ve Olimpiakos gibi önemli kulüplerde görev yapan Valverde'nin kariyeri ve oyun anlayışı, yönetimin dikkatini çeken en önemli detaylar arasında yer aldı. Özellikle Athletic Bilbao döneminde ortaya koyduğu istikrarlı yapı ve genç oyuncu gelişimindeki başarısı nedeniyle İspanyol teknik adamın yeniden yapılanma sürecine uygun bir profil olduğu düşünülüyor.
BÜYÜK PROJE HAZIRLIĞI
Beşiktaş cephesi, Valverde'ye yalnızca teknik direktörlük görevi sunmayı planlamıyor. Yönetimin hazırladığı projede deneyimli çalıştırıcının kulübün futbol yapılanmasında da etkili bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Siyah-beyazlıların, altyapıdan A takıma uzanan sürdürülebilir bir sistem kurmak istediği ve bu nedenle Valverde'nin futbol aklına büyük önem verdiği belirtildi.
Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, takımın oyun kimliğinin yeniden oluşturulması ve uzun vadeli bir planın devreye alınması için tecrübeli teknik adamın önemli bir seçenek olduğu ifade ediliyor. Özellikle genç oyuncuların gelişimi konusunda Valverde'nin kariyerindeki örneklerin yönetim tarafından dikkatle incelendiği öğrenildi.
EN BÜYÜK ENGEL KARARI
Athletic Bilbao'dan ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Ernesto Valverde, bir süre dinlenmek istediğini ve kısa vadede takım çalıştırmayı düşünmediğini duyurmuştu. Beşiktaş yönetimi ise bu açıklamaya rağmen girişimlerinden vazgeçmiş değil.
Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Valverde cephesiyle temaslarını yoğunlaştırması beklenirken, İspanyol teknik adama sunulacak projenin detaylarının görüşmelerde belirleyici olması öngörülüyor.