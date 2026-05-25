Trabzonspor’da yabancı operasyonu başladı! Oulai için beklenti 35 milyon euro
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı sonrası kadro planlamasını hızlandıran Trabzonspor, hem genç hem de tecrübeli isimlerden oluşan güçlü bir yapı kurmayı hedefliyor. Bordo-mavililerde bazı oyuncuların takımda kalması kesinleşirken, yüksek bonservis beklentisi nedeniyle ayrılık ihtimalleri de masada yer alıyor. Fırtına, Oulai için 35 milyon euro bekliyor...
Yeni sezonda yürürlüğe girecek 10+4 yabancı oyuncu kuralı, Trabzonspor yönetimini kapsamlı bir kadro planlamasına yöneltti. Bordo-mavililer, bir yandan mevcut yabancı rotasyonunu korumayı hedeflerken diğer yandan yeni kurala uygun şekilde kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
Karadeniz temsilcisi, +4 kriterine uyan oyuncular arasında yer alan Wagner Pina, Arseniy Batagov ve Chibuike Nwaiwu'yu kadroda tutmayı planlıyor. Yönetimin, gerekli görülmesi halinde bu kategoriye uygun bir transfer daha yapabileceği öğrenildi. Ancak oyunculara ciddi teklifler gelmesi halinde satış seçeneği de değerlendirilecek.
KADRODA KALACAK İSİMLER NETLEŞTİ
Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahada deneyim faktörünü artırmak isteyen Trabzonspor'un, Ruslan Malinovskyi ile yola devam edeceği belirtildi. Savunmada Stefan Savic'in lider rolü sürerken Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Paul Onuachu da gelecek sezonun planlamasında yer alıyor.
Öte yandan kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Andre Onana'yı yeniden kiralamak adına Manchester United ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.
OULAI İÇİN 35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Trabzonspor'da ayrılması muhtemel oyuncular da netleşmeye başladı. Avrupa kulüplerinin radarına giren Christ Oulai için yönetimin beklentisinin 35 milyon Euro olduğu öğrenildi. Genç oyuncuyla Chelsea, Tottenham Hotspur ve Benfica yakından ilgileniyor.
Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto için de satış ihtimali yüksek görülüyor. Oleksandr Zubkov'a yaklaşık 6 milyon Euro seviyesinde teklif gelmesi halinde transferin önü açılacak. Kiralık sözleşmeleri sona eren John Lundstram, Batista Mendy ve Muhammed Cham'ın ise bonservisleriyle gönderilmesi planlanıyor.
HÜCUM HATTI BAŞTAN KURULACAK
Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'un hücum hattında büyük değişime gitmesi bekleniyor. Yönetim, yabancı kontenjanında açılacak alanları doğrudan ilk 11 seviyesinde oyuncularla doldurmayı hedefliyor.
Bordo-mavililerin transfer listesinde 1 santrfor, yüksek seviyede 2 kanat oyuncusu ve 1 bek bulunuyor. Mevcut yabancı çekirdeğinin üzerine yapılacak 4 takviyenin, yeni sezon kadrosunun ana iskeletini oluşturması planlanıyor.