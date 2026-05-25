Trabzonspor’da yabancı operasyonu başladı! Oulai için beklenti 35 milyon euro

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor, yeni sezonda yürürlüğe girecek 10+4 yabancı oyuncu kuralına göre kadro planlaması yapıyor ve Wagner Pina, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu'yu kadroda tutmayı planlıyor.

Bordo-mavililer, Christ Oulai için Chelsea, Tottenham Hotspur ve Benfica'dan 35 milyon Euro beklentisi içinde bulunuyor.

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi, Stefan Savic, Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ile devam etmeyi planlıyor.

Kulüp, kaleci transferi için Andre Onana'yı Manchester United'dan yeniden kiralamak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın ayrılmasının ardından 1 santrfor, 2 kanat oyuncusu ve 1 bek transferi hedefliyor.

Yeni sezonda yürürlüğe girecek 10+4 yabancı oyuncu kuralı, Trabzonspor yönetimini kapsamlı bir kadro planlamasına yöneltti. Bordo-mavililer, bir yandan mevcut yabancı rotasyonunu korumayı hedeflerken diğer yandan yeni kurala uygun şekilde kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi, +4 kriterine uyan oyuncular arasında yer alan Wagner Pina, Arseniy Batagov ve Chibuike Nwaiwu'yu kadroda tutmayı planlıyor. Yönetimin, gerekli görülmesi halinde bu kategoriye uygun bir transfer daha yapabileceği öğrenildi. Ancak oyunculara ciddi teklifler gelmesi halinde satış seçeneği de değerlendirilecek.

Oulai Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri.

KADRODA KALACAK İSİMLER NETLEŞTİ Teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahada deneyim faktörünü artırmak isteyen Trabzonspor'un, Ruslan Malinovskyi ile yola devam edeceği belirtildi. Savunmada Stefan Savic'in lider rolü sürerken Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Paul Onuachu da gelecek sezonun planlamasında yer alıyor. Öte yandan kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Andre Onana'yı yeniden kiralamak adına Manchester United ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edildi.