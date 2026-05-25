Zeynep Sönmez Roland Garros’a ilk turda veda etti

Zeynep Sönmez, sezonun geri kalan bölümünde çim kort ve sert zemin turnuvalarında mücadele edecek.

Türk tenisinin yükselen isimlerinden Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam organizasyonu olan Fransa Açık'a ilk turda veda etti. Paris'te düzenlenen turnuvada ana tabloya doğrudan katılan milli sporcu, ilk maçında Avustralyalı tenisçi Daria Kasatkina ile karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek Türk tenis tarihinin en iyi sıralama derecesini elde eden Zeynep Sönmez, organizasyona güçlü rakibi karşısında istediği başlangıcı yapamadı. Mücadelede kritik anlarda servis kırma avantajını değerlendiren Kasatkina, iki sette de üstünlüğünü korudu.



İKİ SETTE ELENDİ Bu yıl 130'uncusu düzenlenen ve tenis dünyasının en prestijli dört grand slam turnuvası arasında yer alan Roland Garros'ta oynanan karşılaşmada Zeynep Sönmez, rakibine 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu. Yaklaşık iki sete yayılan mücadelede milli tenisçi zaman zaman oyunda dengeyi kurmasına rağmen sonucu değiştiremedi. Kasatkina karşısında korttan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Zeynep, böylece Fransa Açık macerasını ilk turda tamamladı.