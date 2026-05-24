Tarihte bir ilk! Çorum FK play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Çorum FK, Esenler Erokspor ile Konya'da karşı karşıya gelirken, Çorum'da da final heyecanı yalandı. Binlerce taraftar Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Sağanak yağışa aldırış etmeyen taraftarlar, bir arada karşılaşmayı izleyerek takımlarını destekledi.

Uğur Uçar takımını Süper Lig'e çıkarmayı baaşrdı

"FUTBOLDAN ALACAĞIM VAR"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesinin ardından konuştu.

Uçar, "Gerçekten çok zorlu bir periyotta geldik ama futbolcular bizi çok iyi karşıladı. Çok iyi bir aile ortamı vardı. Biz buna uyum sağlamaya çalıştık, her oyuncuya dokunmaya çalıştık ve sonucu Süper Lig oldu. Çorum halkına armağan olsun." dedi.

Sözlerine devam eden Uğur Uçar, "Futboldan alacaklarım var demiştim. Futbolculuk dönemimde Konya'da ağır bir sakatlığım olmuştu. Bugün de kısmet Konya'da kupayı kaldırmak oldu." diye konuştu.

Uğur Uçar, gelecek sezon planları ve Süper Lig'deki hedefler için, "Hedefimiz, önce bir yapılanmaya gideceğiz. Transfere, kalacak oyunculara bakacağız. Doğru planlama ile ilk sene Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Maç maç gideceğiz. Nerede olduğumuzu o zaman bakacağız." sözlerini sarf etti.