Tarihte bir ilk! Çorum FK play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi
1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. takım belli oldu. Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek adını en üst organizasyona yazdırmayı başardı. İşte atılan goller ve yaşananlar...
- Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig'e yükselecek son takımı belirlemek için play-off finalinde karşılaşıyor.
- Bu finali kazanan ekip, Süper Lig tarihinin 79. takımı olacak ve tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
- Esenler Erokspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükseldi ve teknik direktörlüğe Güray Gündoğdu getirildi.
- Çorum FK, sezonu 4. sırada bitirip Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi eleyerek finale ulaştı.
- Play-off finali, Konya'da 4. kez düzenleniyor ve daha önce burada 3 farklı takım Süper Lig'e yükseldi.
Çorum FK, Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle Esenler Erokspor'u 2-0 yenip Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.
34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
⚽ Serdar Gürler'in klas kafa vuruşuyla, Çorum FK dev finalde öne geçiyor! #TrendyolBirinciLig
🟢🟡 Esenler Erokspor 0-1 Arca Çorum FK 🔴⚫️
40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
53. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerinde topla buluşan Mame Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
Mame Thiam'ın farkı ikiye çıkaran golü ⚽🥅
84. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içerisinde Berat Luş'un önünde kaldı. Berat şutunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Faye'nin röveşatasını kaleci İbrahim Sehic çeldi.
90+3. dakikada köşe vuruşu kullanmaya hazırlanan Kanga itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
79. TAKIM ÇORUM FK
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takım belli oldu. Esenler Erokspor'u yenen Çorum FK Süper Lig tarihinin 79. takımı olarak mücadele verecek.
İLK KEZ SÜPER LİG HEYECANI
Çorum FK, finali kazanmasının ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek.
YAĞMUR ALTINDA İZLEDİLER
Trendyol 1. Lig play-off final maçında Çorum FK, Esenler Erokspor ile Konya'da karşı karşıya gelirken, Çorum'da da final heyecanı yalandı. Binlerce taraftar Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Sağanak yağışa aldırış etmeyen taraftarlar, bir arada karşılaşmayı izleyerek takımlarını destekledi.
"FUTBOLDAN ALACAĞIM VAR"
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesinin ardından konuştu.
Uçar, "Gerçekten çok zorlu bir periyotta geldik ama futbolcular bizi çok iyi karşıladı. Çok iyi bir aile ortamı vardı. Biz buna uyum sağlamaya çalıştık, her oyuncuya dokunmaya çalıştık ve sonucu Süper Lig oldu. Çorum halkına armağan olsun." dedi.
Sözlerine devam eden Uğur Uçar, "Futboldan alacaklarım var demiştim. Futbolculuk dönemimde Konya'da ağır bir sakatlığım olmuştu. Bugün de kısmet Konya'da kupayı kaldırmak oldu." diye konuştu.
Uğur Uçar, gelecek sezon planları ve Süper Lig'deki hedefler için, "Hedefimiz, önce bir yapılanmaya gideceğiz. Transfere, kalacak oyunculara bakacağız. Doğru planlama ile ilk sene Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Maç maç gideceğiz. Nerede olduğumuzu o zaman bakacağız." sözlerini sarf etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Çorum FK'yı Süper Lig'e çıktıktan sonra kutlayan ilk isim Başkan Erdoğan oldu. Erdoğan, sosyal medya hesabından; "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Arca Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.