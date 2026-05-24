Harry Kane'den yeni sözleşme açıklaması: Dünya Kupası var
Bayern Münih’in yıldız golcüsü Harry Kane, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz santrfor, Alman devinde mutlu olduğunu söylerken yeni sözleşme konusunda da net mesaj verdi.
- Harry Kane, Bayern Münih'te mutlu olduğunu ve ayrılık ihtimaline kapıyı kapattığını açıkladı.
- Kane, yeni sözleşme görüşmelerinin sezon ve Dünya Kupası sonrası yapılacağını belirtti.
- İngiliz futbolcu, Bayern Münih'te geçirdiği süreçten memnun olduğunu ifade etti.
- Kane, Bayern Münih formasıyla geçen sezon 51 maçta 61 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Bayern Münih forması giyen Harry Kane, geleceğiyle ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi. İngiliz yıldız, Bayern Münih'te mutlu olduğunu belirtirken ayrılık ihtimaline kapıyı kapattı.
"PANİĞE GEREK YOK"
Yeni sözleşme ihtimaliyle ilgili konuşan Harry Kane, şu ifadeleri kullandı: "Şu an bunu konuşmanın zamanı değil ama paniğe gerek yok. Sezon bitmeden görüşmek istiyorduk ve önümüzde hala Dünya Kupası var."
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
32 yaşındaki golcü, Bayern Münih'te geçirdiği süreçten memnun olduğunu dile getirdi. Harry Kane, Alman ekibinden ayrılmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Gerçekten çok rahatım. Harika bir takımımız ve birinci sınıf bir teknik direktörümüz var."
DÜNYA KUPASI SONRASI GÖRÜŞME
Tecrübeli futbolcu, sezon ve Dünya Kupası sürecinin ardından sözleşme konusunun yeniden masaya yatırılacağını söyledi. Kane, hem kendisinin hem de kulübün mevcut durumdan memnun olduğunu ifade etti.
MUHTEŞEM SEZON PERFORMANSI
Harry Kane geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla toplam 51 resmi karşılaşmada görev yaptı. İngiliz yıldız, söz konusu maçlarda 61 gol ve 7 asistlik olağanüstü bir performans ortaya koydu.