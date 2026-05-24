Harry Kane'den yeni sözleşme açıklaması: Dünya Kupası var

Yeni sözleşme ihtimaliyle ilgili konuşan Harry Kane, şu ifadeleri kullandı: "Şu an bunu konuşmanın zamanı değil ama paniğe gerek yok. Sezon bitmeden görüşmek istiyorduk ve önümüzde hala Dünya Kupası var."

Harry Kane, kararını Dünya Kupası sonrasında vereceğini işaret etti

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

32 yaşındaki golcü, Bayern Münih'te geçirdiği süreçten memnun olduğunu dile getirdi. Harry Kane, Alman ekibinden ayrılmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Gerçekten çok rahatım. Harika bir takımımız ve birinci sınıf bir teknik direktörümüz var."

DÜNYA KUPASI SONRASI GÖRÜŞME

Tecrübeli futbolcu, sezon ve Dünya Kupası sürecinin ardından sözleşme konusunun yeniden masaya yatırılacağını söyledi. Kane, hem kendisinin hem de kulübün mevcut durumdan memnun olduğunu ifade etti.