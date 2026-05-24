Üst üste 4. zafer: Kanada GP’de Kimi Antonelli fırtınası!
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde Kimi Antonelli şov yaptı. Mercedes pilotu, sezonun üst üste 4. galibiyetini alırken George Russell yarış dışı kaldı.
- Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, Kanada Grand Prix'sini kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve şampiyona liderliğini sürdürdü.
- Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell arasında yaşanan mücadele, Russell'ın motor arızası nedeniyle yarış dışı kalmasıyla sona erdi.
- Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın son bölümünde Max Verstappen'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.
- Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun ilk podyumunu alarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.
- Kanada GP'sinde McLaren takımı, Lando Norris'in yarış dışı kalması ve Oscar Piastri'nin 13. sırada bitirmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu. Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerindeki yükselişini sürdürdü.
ANTONELLI SERİYİ SÜRDÜRDÜ
19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun ilk yarışını ikinci sırada tamamladıktan sonra üst üste 4. galibiyetini elde etti. Şampiyona liderliğini sürdüren Antonelli, Kanada'da da hata yapmadı.
RUSSELL İLE NEFES KESEN DÜELLO
Mercedes takım arkadaşları Kimi Antonelli ile George Russell arasında yarış boyunca büyük mücadele yaşandı. İki pilotun sert düellosu yarışın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ancak George Russell'ın motorunda yaşanan arıza sonrası İngiliz pilot 30. turda yarış dışı kaldı.
HAMILTON SON BÖLÜMDE ATAK YAPTI
Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın son bölümünde temposunu artırdı. İngiliz pilot, bitime 6 tur kala Max Verstappen'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.
VERSTAPPEN İLK PODYUMUNU ALDI
Red Bull pilotu Max Verstappen ise sezonun en iyi yarışlarından birini çıkardı. Hollandalı pilot, 2026 sezonundaki ilk podyumunu elde ederek yarışı üçüncü sırada tamamladı.
MCLAREN'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Kanada GP'sinde McLaren takımı istediği sonucu alamadı. Lando Norris yaşadığı sorunların ardından yarış dışı kaldı. Oscar Piastri ise zorlu yarışın ardından ancak 13. sırada finiş görebildi.
PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM
Kanada GP sonrası pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 131 puanla liderliğini sürdürdü. George Russell 88 puanla ikinci sırada yer aldı. Charles Leclerc 75 puanla üçüncü, Lewis Hamilton ise 72 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Lando Norris 58, Oscar Piastri 48 ve Max Verstappen ise 43 puanda kaldı.