Üst üste 4. zafer: Kanada GP’de Kimi Antonelli fırtınası!

Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, Kanada Grand Prix'sini kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve şampiyona liderliğini sürdürdü.

Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell arasında yaşanan mücadele, Russell'ın motor arızası nedeniyle yarış dışı kalmasıyla sona erdi.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın son bölümünde Max Verstappen'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, sezonun ilk podyumunu alarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Kanada GP'sinde McLaren takımı, Lando Norris'in yarış dışı kalması ve Oscar Piastri'nin 13. sırada bitirmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu. Mercedes-AMG pilotu Kimi Antonelli, yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerindeki yükselişini sürdürdü.

Max Verstappen 2026'da ilk kez podyumda yer aldı ANTONELLI SERİYİ SÜRDÜRDÜ 19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun ilk yarışını ikinci sırada tamamladıktan sonra üst üste 4. galibiyetini elde etti. Şampiyona liderliğini sürdüren Antonelli, Kanada'da da hata yapmadı. RUSSELL İLE NEFES KESEN DÜELLO Mercedes takım arkadaşları Kimi Antonelli ile George Russell arasında yarış boyunca büyük mücadele yaşandı. İki pilotun sert düellosu yarışın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ancak George Russell'ın motorunda yaşanan arıza sonrası İngiliz pilot 30. turda yarış dışı kaldı.