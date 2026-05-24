Antonio Conte Napoli'den istifa ettiğini açıkladı
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. İtalyan teknik adam, Başkan Aurelio De Laurentiis’e kararını bir ay önce bildirdiğini söyledi.
Antonio Conte, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yaklaşık bir ay önce görüştüğünü söyledi. Deneyimli teknik adam, "Napoli'deki süremin bittiğini söyledim." sözleriyle ayrılık kararını kamuoyuna duyurdu.
DE LAURENTIIS DETAYI
Conte, Başkan De Laurentiis'in kendisine kapıyı son ana kadar açık tuttuğunu belirtti. İtalyan çalıştırıcı, De Laurentiis'in "Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim." dediğini aktardı.
GELECEĞİ İÇİN NET KONUŞMADI
Antonio Conte, geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların şu aşamada dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Milli takım ihtimaliyle ilgili de konuşan Conte, "Federasyon başkanı olsaydım, tüm teknik direktörler arasından Antonio Conte'yi seçerdim." ifadelerini kullandı.
GUARDIOLA SÖZLERİ
Pep Guardiola'nın adının da gündeme geldiğini hatırlatan Conte, bu ihtimalin ekonomik yönüne dikkat çekti. İtalyan teknik adam, "Guardiola'yı alalım diyen ilk kişi benim ama gerekli paramız var mı?" dedi.
"DİNLENMEYE ÇEKİLEBİLİRİM"
Conte, geleceğine ilişkin kesin bir karar vermediğini vurguladı. 56 yaşındaki teknik adam, "Ben de dinlenmeye çekilebilirim." diyerek kariyer planına dair açık kapı bıraktı.
NAPOLI'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Antonio Conte, geçen sezon Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. İtalyan ekibi bu sezon ise ligi ikinci sırada tamamladı.
KARİYERİNDE 7 LİG ŞAMPİYONLUĞU
Conte, teknik direktörlük kariyerinde toplam 7 lig şampiyonluğu yaşadı. İtalyan çalıştırıcı daha önce Juventus, Inter, Bari ve Chelsea'de de önemli başarılar elde etti.