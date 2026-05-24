Antonio Conte Napoli'den istifa ettiğini açıkladı

Conte, geleceği hakkında kesin bir karar vermediğini ve dinlenmeye çekilebileceğini belirtti.

Conte, geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi ve milli takım ihtimaline değindi.

Conte, De Laurentiis'in kendisine son ana kadar kapıyı açık tuttuğunu belirtti.

Antonio Conte, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir ay önce görüşerek Napoli'den ayrılma kararını açıkladı.

Conte, Başkan De Laurentiis'in kendisine kapıyı son ana kadar açık tuttuğunu belirtti. İtalyan çalıştırıcı, De Laurentiis'in "Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim." dediğini aktardı.

Antonio Conte, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yaklaşık bir ay önce görüştüğünü söyledi. Deneyimli teknik adam, "Napoli'deki süremin bittiğini söyledim." sözleriyle ayrılık kararını kamuoyuna duyurdu.

Antonio Conte Napoli'den ayrıldı

GELECEĞİ İÇİN NET KONUŞMADI

Antonio Conte, geleceğiyle ilgili çıkan iddiaların şu aşamada dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. Milli takım ihtimaliyle ilgili de konuşan Conte, "Federasyon başkanı olsaydım, tüm teknik direktörler arasından Antonio Conte'yi seçerdim." ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA SÖZLERİ

Pep Guardiola'nın adının da gündeme geldiğini hatırlatan Conte, bu ihtimalin ekonomik yönüne dikkat çekti. İtalyan teknik adam, "Guardiola'yı alalım diyen ilk kişi benim ama gerekli paramız var mı?" dedi.

"DİNLENMEYE ÇEKİLEBİLİRİM"

Conte, geleceğine ilişkin kesin bir karar vermediğini vurguladı. 56 yaşındaki teknik adam, "Ben de dinlenmeye çekilebilirim." diyerek kariyer planına dair açık kapı bıraktı.