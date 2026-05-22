Vedat Muriqi için kritik hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü bu kararda
Mallorca'nın La Liga'daki kaderi son hafta maçında netleşecek. İspanyol ekibinin küme düşmesi halinde Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması gündeme gelirken, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız golcünün durumunu yakından takip ediyor.
- Mallorca'nın La Liga'da kalma ihtimali düşük olduğu için Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
- Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'ye ilgisi sürüyor ve ara transferde de oyuncu için girişimde bulunmuştu.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Vedat Muriqi transferine sıcak baktığı ve oyuncuyla birebir temas kurduğu belirtiliyor.
- Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla 36 maçta 22 gol kaydetti.
- Mallorca, La Liga'nın son haftasında Real Oviedo ile karşılaşacak.
İspanya La Liga'da sezonun son haftasına girilirken, Mallorca'da gözler Vedat Muriqi'nin geleceğine çevrildi. İspanyol temsilcisi, ligin son maçında Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek. Ancak Mallorca'nın ligde kalma ihtimali oldukça düşük seviyede bulunuyor. Takımın kazanması bile tek başına yeterli olmayabilir.
Kulübün La Liga'ya veda etmesi halinde kadroda önemli değişikliklere gidilmesi beklenirken, Vedat Muriqi'nin de ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı belirtiliyor. Yönetimin, yüksek maaş yükünü azaltmak ve yeniden yapılanmaya gitmek adına tecrübeli oyuncularla yolları ayırabileceği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE
Vedat Muriqi'nin adı yeniden Süper Lig devleriyle anılmaya başladı. Daha önce Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Kosovalı golcü için sarı-lacivertlilerin ilgisinin sürdüğü öğrenildi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de oyuncu için girişimde bulunduğu ancak transferin sonuçlanmadığı biliniyor.
Galatasaray cephesinde ise Teknik Direktör Okan Buruk'un Vedat Muriqi transferine sıcak baktığı aktarıldı. Daha önce birlikte çalışan ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimali bulunurken, Buruk'un oyuncuyla birebir temas kurduğu da öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, forvet rotasyonunu güçlendirmek için Muriqi'yi alternatifler arasında tuttuğu ifade ediliyor.
SEZONU GOLLERLE TAMAMLADI
32 yaşındaki santrfor, Mallorca formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koydu. Tecrübeli futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 22 gol kaydederek takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Mallorca'nın ligdeki durumu netleştikten sonra Vedat Muriqi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda kararını vermesi bekleniyor.
