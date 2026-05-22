Vedat Muriqi için kritik hafta! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözü bu kararda

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Mallorca'nın La Liga'da kalma ihtimali düşük olduğu için Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'ye ilgisi sürüyor ve ara transferde de oyuncu için girişimde bulunmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Vedat Muriqi transferine sıcak baktığı ve oyuncuyla birebir temas kurduğu belirtiliyor.

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla 36 maçta 22 gol kaydetti.

Mallorca, La Liga'nın son haftasında Real Oviedo ile karşılaşacak.

İspanya La Liga'da sezonun son haftasına girilirken, Mallorca'da gözler Vedat Muriqi'nin geleceğine çevrildi. İspanyol temsilcisi, ligin son maçında Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek. Ancak Mallorca'nın ligde kalma ihtimali oldukça düşük seviyede bulunuyor. Takımın kazanması bile tek başına yeterli olmayabilir. Kulübün La Liga'ya veda etmesi halinde kadroda önemli değişikliklere gidilmesi beklenirken, Vedat Muriqi'nin de ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı belirtiliyor. Yönetimin, yüksek maaş yükünü azaltmak ve yeniden yapılanmaya gitmek adına tecrübeli oyuncularla yolları ayırabileceği ifade ediliyor.