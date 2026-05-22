Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafael Leao iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öne sürülen AC Milan'ın yıldız futbolcusu, bu kez sosyal medyadaki hareketiyle dikkat çekti. Portekizli oyuncunun, Galatasaray'ın genç futbolcusu Renato Nhaga'yı Instagram üzerinden takibe alması kısa sürede taraftarların gündemine oturdu. Transfer söylentilerinin yoğun şekilde konuşulduğu dönemde gelen bu gelişme, sosyal medyada çok sayıda paylaşımın yapılmasına neden oldu.

LEAO HAMLESİ GÜNDEM OLDU Galatasaray taraftarları, Rafael Leao'nun Renato Nhaga'yı takip etmesini olası transfer süreciyle ilişkilendirdi. Özellikle Avrupa basınında son dönemde çıkan transfer haberlerinin ardından yapılan bu hamle, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. AC Milan formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın öne çıkan hücum oyuncuları arasında yer alan Leao'nun adı daha önce de birçok büyük kulüple anılmıştı. Galatasaray cephesinden ise oyuncuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.