Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yeni yönetimi ve teknik adamı bekliyor!
Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken İsmail Yüksek’in geleceği de belirsizliğini koruyor. Avrupa’nın 5 büyük liginden ilgi gören milli futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetim ve göreve gelecek teknik direktör verecek.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda karar, kulüp seçimi sonrası gelecek teknik direktörün raporuna göre verilecek.
- Avrupa'nın 5 büyük liginden bazı kulüpler milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i yakından takip ediyor.
- Yönetim kadro planlamasını yeni teknik direktörün talepleri doğrultusunda yapacak ve oyuncunun takımdaki rolü yeniden değerlendirilecek.
- 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
- İsmail Yüksek'in sözleşmesi ve transfer teklifleriyle ilgili sürecin seçim sonrası hız kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken takımdaki birçok oyuncunun geleceği de seçim sürecine göre şekilleniyor. Sarı-lacivertli ekipte bu isimlerden biri de İsmail Yüksek oldu. Avrupa'dan talipleri bulunan milli orta saha oyuncusunun durumunun, kulüpte yapılacak seçimin ardından netleşmesi bekleniyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek yönetimin, İsmail Yüksek'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda son kararı vereceği öğrenildi. Özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginden bazı kulüplerin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, transfer ihtimali de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.
TEKNİK DİREKTÖR KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni teknik direktörün raporu, İsmail Yüksek'in geleceğinde belirleyici rol oynayacak. Yönetimin, kadro planlamasını teknik ekibin talepleri doğrultusunda oluşturacağı ve oyuncunun takım içindeki rolünün yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
Geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla toplam 47 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İsmail Yüksek'in sözleşmesi ve olası transfer teklifleriyle ilgili sürecin seçim sonrası hız kazanması bekleniyor.