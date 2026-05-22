TFF'den flaş karar! Maçlara pankartla çıkılmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu, maç öncesi seremoni ve ısınma bölümlerinde takımların pankartla sahaya çıkma uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Kararın, UEFA ve FIFA organizasyonlarındaki uygulamalara uyum amacıyla alındığı belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- TFF Yönetim Kurulu, maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verme kararı aldı.
- Karar, UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla alındı.
- Kulüpler ve futbolculardan gelen talep ve görüşler de kararda etkili oldu.
- Uygulama Süper Lig başta olmak üzere tüm TFF organizasyonlarında hemen geçerli olacak.
- Yeni sezondan itibaren pankart seremonisi tüm profesyonel liglerde sona erecek.
TFF tarafından yapılan açıklamada, kulüpler ve futbolculardan gelen talep ve görüşlerin de değerlendirmeye alındığı ifade edildi. Böylece uzun süredir profesyonel liglerde kullanılan pankart seremonisi uygulaması resmen sona ermiş oldu.
UEFA VE FIFA UYGULAMALARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Federasyon açıklamasında, alınan kararın uluslararası futbol organizasyonlarıyla uyum çerçevesinde değerlendirildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."
YENİ UYGULAMA HEMEN GEÇERLİ OLACAK
Kararın ardından Süper Lig başta olmak üzere TFF organizasyonlarında maç öncesi seremonilerde pankart kullanılmayacak. Uygulamanın yeni sezondan itibaren tüm profesyonel liglerde standart hale gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çifte çalım! Görüşmelerde sona gelinmişti
Ziraat Türkiye Kupası finalinde dev randevu: Trabzonspor - Konyaspor!