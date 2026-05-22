Kenan Yıldız'a büyük onur! İtalya'da yılın yükselen yıldızı seçildi

Kenan Yıldız, İtalya'da önemli bir başarıya imza attı. Juventus FC formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, Serie A'da sezonun "Yükselen Yıldızı" ödülünün sahibi oldu. RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kenan Yıldız'ın sezonun en iyi genç oyuncusu seçildiği duyuruldu. Açıklamada ödüllerin; performans analizleri, istatistik verileri ve takip sistemleri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI Kenan Yıldız, ödül yarışında birçok dikkat çeken genç yıldızı geride bıraktı. Milli futbolcu; Nico Paz, Rasmus Højlund, Francesco Pio Esposito, Wesley França ve Santiago Castro gibi isimleri geçerek ödüle ulaştı. JUVENTUS'TA FARK YARATTI Henüz genç yaşına rağmen Juventus'un hücum hattında önemli rol üstlenen Kenan Yıldız, sezon boyunca sergilediği performansla taraftarların da büyük beğenisini topladı. Teknik kapasitesi, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkan milli yıldız, Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.