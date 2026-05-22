Olympiakos - Fenerbahçe Beko | CANLI
EuroLeague Final Four heyecanında Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında finale yükselmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler kupaya uzanması halinde Avrupa basketbol tarihine geçecek. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da Olympiacos B.C. ile karşılaşarak tarihi bir başarı hedefliyor.
- Günün diğer yarı finalinde Real Madrid Baloncesto, Valencia Basket ile finale çıkmak için mücadele edecek.
- Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü kez EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda yer alıyor.
- Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı bu sezon EuroLeague şampiyonu olmuştu.
- Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague tarihinde 37. kez karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da tarihi bir başarı için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Olympiacos B.C. ile karşı karşıya geliyor.
CANLI TAKİP
1. çeyrek | Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 18-12
2. çeyrek | Olympiakos - Fenerbahçe Beko: 20-12
FİNALDE RAKİP REAL MADRID YA DA VALENCIA
Günün diğer yarı final mücadelesinde ise Real Madrid Baloncesto ile Valencia Basket finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.
Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
ÜST ÜSTE 3. KEZ DÖRTLÜ FİNAL
Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü, toplamda ise sekizinci kez EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda yer alıyor.
2016-2017 sezonunda İstanbul'daki organizasyonda ilk kez kupayı kazanan sarı-lacivertliler, geçen sezon Abu Dabi'de de zafere ulaşmıştı.
Kanarya şimdi üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu hedefliyor.
TARİHE GEÇME ŞANSI
Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı bu sezon EuroLeague şampiyonu olmuştu.
Fenerbahçe Beko'nun da kupaya uzanması halinde sarı-lacivertli kulüp, EuroLeague'de hem kadınlarda hem erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olacak.
OLYMPIAKOS İLE 37. RANDEVU
Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague tarihinde 37. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 maçta taraflar 18'er galibiyet aldı.
FINAL FOUR'DA ÜÇÜNCÜ KEZ
İki ekip Final Four'da ise üçüncü kez kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe Beko, 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazanmıştı.
Yunan temsilcisi ise 2023-2024 sezonundaki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 yenmişti.