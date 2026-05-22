Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladılar: Türkiye'ye sıcak bakıyor
Fenerbahçe’de seçim süreci devam ederken sarı-lacivertliler için dünya futbolunu sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Liverpool’dan ayrılması beklenen Mohamed Salah’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.
Sarı-lacivertliler için bu kez dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Mohamed Salah iddiası gündeme geldi.
LIVERPOOL'A VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mohamed Salah, Liverpool F.C. ile geçen başarılı yılların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Mısırlı yıldızın, futbol hayatına Avrupa'da üst seviyede devam etmek istediği belirtildi.
FENERBAHÇE İLK TEMASI KURDU
Caught Offside'ın haberine göre Fenerbahçe, Mohamed Salah için ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün yıldız futbolcuya gayriresmi bir teklif sunduğu öne sürüldü.
"SALAH FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR"
Haberde, Salah'ın Türkiye seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Kaynaklara göre deneyimli futbolcu, Avrupa'da kalabilmek adına yıllık 12-13 milyon euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır.
SUUDİ ARABİSTAN DEVLERİ DE DEVREDE
Mohamed Salah için Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisinin sürdüğü belirtildi.
Özellikle Al Nassr FC başta olmak üzere Al Hilal SFC, Al Ahli Saudi FC ve Al Qadsiah FC'ın yıldız oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.
Körfez ekiplerinin Salah'a yıllık 30 milyon dolar maaş ve 20 milyon dolar imza parası teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Buna rağmen Mohamed Salah'ın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu aktarıldı.
33 yaşındaki yıldızın, iddialı bir sportif projenin içinde yer almak istediği ve kendisini hâlâ üst düzey futbol için yeterli gördüğü belirtildi.
"SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR"
Haberde konuşan bir kaynak, "Salah son derece hırslı biri. Şu anda Suudi Arabistan'a gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe ilk görüşmeleri yaptı ve süreç olumlu ilerliyor." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla zaman zaman eleştirilse de takımın en etkili isimlerinden biri olmaya devam etti.
Mısırlı yıldız, Premier Lig ve Avrupa arenasındaki performansıyla yine dikkat çekmeyi başardı. 12 gol atıp 9 asist yaptı.