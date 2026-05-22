Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladılar: Türkiye'ye sıcak bakıyor

Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi "SALAH FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR" Haberde, Salah'ın Türkiye seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Kaynaklara göre deneyimli futbolcu, Avrupa'da kalabilmek adına yıllık 12-13 milyon euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır.

Mohamed Salah'ın 12-13 milyon euro istediği öne sürüldü SUUDİ ARABİSTAN DEVLERİ DE DEVREDE Mohamed Salah için Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisinin sürdüğü belirtildi. Özellikle Al Nassr FC başta olmak üzere Al Hilal SFC, Al Ahli Saudi FC ve Al Qadsiah FC'ın yıldız oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi. Körfez ekiplerinin Salah'a yıllık 30 milyon dolar maaş ve 20 milyon dolar imza parası teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Mohamed Salah'ın Avrupa'da kalmak istediği belirtildi ÖNCELİĞİ AVRUPA Buna rağmen Mohamed Salah'ın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu aktarıldı. 33 yaşındaki yıldızın, iddialı bir sportif projenin içinde yer almak istediği ve kendisini hâlâ üst düzey futbol için yeterli gördüğü belirtildi.