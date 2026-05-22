Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Final Four canlı yayın bilgileri
2 kez EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bugün Atina’da Final Four yarı finalinde Olympiakos ile karşılaşacak. Saat 18.00’de başlayacak dev mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
- Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko, bugün saat 18.00'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da Olympiakos ile karşılaşacak.
- Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'lik seri sonucuyla eleye 3'üncü kez Final Four'a yükseldi.
- Diğer yarı final maçında Real Madrid ile Valencia Basket saat 21.00'de karşılaşacak.
- Yarı final galipleri 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak final maçında şampiyonluk için mücadele edecek.
- Atina'daki Telekom Center'da oynanacak maçlar S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.
Euroleague'de Final Four heyecanı bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlıyor. Final Four ilk karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile eşleşmişti. Rakibini 3-1'lik seri sonucuyla saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, 3'üncü kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.
Final Four'un 2'inci yarı final mücadelesinde ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede kazanan ekip finale adını yazdıracak.
İspanyol devi organizasyonda 11 kez şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Final Four sahnesinde yer alacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak büyük finalde şampiyonluk için parkede olacak. Atina'daki Telekom Center'da oynanacak mücadeleler S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.
SARAS: ŞAMPİYONLUK HARİKA OLUR
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, dünkü basın toplantısında "Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur" dedi. Bu sezonun profesyonel kariyerindeki son yıl olacağını dile getiren Nando De Colo ise " Final Four'da en iyisini yapacağım" diye konuştu.