Euroleague'de Final Four heyecanı bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlıyor. Final Four ilk karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile eşleşmişti. Rakibini 3-1'lik seri sonucuyla saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, 3'üncü kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

İspanyol devi organizasyonda 11 kez şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Final Four sahnesinde yer alacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak büyük finalde şampiyonluk için parkede olacak. Atina'daki Telekom Center'da oynanacak mücadeleler S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

SARAS: ŞAMPİYONLUK HARİKA OLUR



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, dünkü basın toplantısında "Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur" dedi. Bu sezonun profesyonel kariyerindeki son yıl olacağını dile getiren Nando De Colo ise " Final Four'da en iyisini yapacağım" diye konuştu.

